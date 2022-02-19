Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 14:25

«Более чем справедливое решение! Вопросов быть не может». Соловьев — о назначение Большунова знаменосцем

Российский журналист Соловьев заявил, что Большунов справедливо назначен знаменосцем сборной России
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение выбрать Александра Большунова знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр в Пекине.

«Более чем справедливое решение! Вопросов быть не может. Сан Саныч — красавец. У нас что Сан Саныч Карелин, что Большунов — все красавцы. Предоставить Большунова к госнаграде? Давайте не будем спешить. Наше государство всегда щедро относится к победителям. Они получают не только денежные награждения, но и машины. Думаю, здесь все будет хорошо», — сказал Соловьев «СЭ».

Напомним, что для Большунов выиграл девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.

Александр Большунов
2
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Мы ужасно подготовились к Олимпиаде». Норвежцы корят себя за неудачи и восхищаются Большуновым
Мутко отметил огромный труд Елены Вяльбе в результатах сборной России по лыжным гонкам
Трусова и Уно исполнили параллельный кантилевер на тренировке показательных номеров на Олимпиаде
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ пар
Илья Воробьев поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией
Губерниев не сомневался в выборе Большунова знаменосцем сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соловьев отметил работу Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России

Губерниев не сомневался в выборе Большунова знаменосцем сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости