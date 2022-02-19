Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение выбрать Александра Большунова знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр в Пекине.

«Более чем справедливое решение! Вопросов быть не может. Сан Саныч — красавец. У нас что Сан Саныч Карелин, что Большунов — все красавцы. Предоставить Большунова к госнаграде? Давайте не будем спешить. Наше государство всегда щедро относится к победителям. Они получают не только денежные награждения, но и машины. Думаю, здесь все будет хорошо», — сказал Соловьев «СЭ».

Напомним, что для Большунов выиграл девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.