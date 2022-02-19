Соловьев отметил работу Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Есть разряд великих тренеров, которым подвластно все. Елене Валерьевне можно отдавать любой другой союз. Присоединять его к лыжам (смеется). У нас есть плеяда настоящих великих тренеров. Достаточно вспомнить, какой она была великой спортсменкой», — сказал Соловьев «СЭ».

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Золотая медаль Большунова в масс-старте стала шестой для сборной России на Олимпиаде в Пекине, благодаря победе спортсмена российская команда поднялась на восьмое место в медальном зачете.