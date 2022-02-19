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Сегодня, 14:27

Губерниев не сомневался в выборе Большунова знаменосцем сборной России

Губерниев назвал правильным решение сделать Большунова знаменосцем сборной России
Микеле Антонов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор Александра Большунова знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине.

«Абсолютное правильное решение. Оно назревало. Не надо ломиться в открытые ворота. Конечно, Большунов должен флаг нести. Он единственный, кто выиграл 5 медалей на одной Олимпиаде, как Зимятов, 3 золотых на одной, как Сальников в плавании. Поэтому все по делу. Солнце встает на востоке, садится на западе, а Большунов должен флаг нести. Это так же очевидно, как, например, что в Китае сейчас вечер, а завтра будет утро», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 19 февраля, стало известно, что Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Закрытие Олимпиады-2022 пройдет в Пекине в воскресенье, 20 февраля.

На открытии Игр знаменосцами команды ОКР были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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