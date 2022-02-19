Поздняков подтвердил, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине.

«Я хочу от лица всей олимпийской делегации, после консультаций со всеми тренерами и спортсменами, объявить, что Александр Большунов наш знаменосцем на закрытии Олимпиады», — приводит слова Позднякова Telegram-канал ОКР.

25-летний Большунов завоевал пять медалей на Играх-2022 — три золота, одно серебро и одну бронзу.

Закрытие Олимпиады-2022 пройдет в Пекине в воскресенье, 20 февраля.

На открытии Игр знаменосцами команды ОКР были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.