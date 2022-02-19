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Сегодня, 16:20

«Король лыж спасовал перед царем лыж!» Фетисов — о величии Большунова

Вячеслав Фетисов назвал Александра Большунова царем лыжных гонок
Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил успехи российского лыжника Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине.

«А кто еще должен был быть знаменосцем? Есть какая-то альтернатива? Царь современных лыж несет знамя на закрытии Олимпиады. Я с уважением отношусь к нему. Он очень крутой! Большунов — большущий царь современных мировых лыж. Гудбай Норвегия! Клебо знал, что против царя ничего не сделать. Король лыж спасовал перед царем лыж!» — сказал Фетисов «СЭ».

Александр Большунов будет знаменосцем российской команды на закрытии пекинской Олимпиады.

В Пекине Большунов завоевал три золотые медали (скиатлон, эстафета и масс-старт). Кроме того, на его счету бронза в командном спринте и серебро в гонке на 15 км классическим стилем на этой Олимпиаде.

Олимпиада 2022: Евгения Тарасова и&nbsp;Владимир Морозов. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж! Наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Александр Большунов
Вячеслав Фетисов
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