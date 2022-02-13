Тихонов заявил, что переживал за Устюгова больше всего в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» первое место российских лыжников в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Надо поздравлять, поцеловать ребят. Комок к горлу подкатывает, такая победа. Я наблюдал, не ушел с финиша, когда в 1972 году Веденин Харвикена загнал в эстафете. Это был герой, царствие ему небесного. Здесь молодцы, что поставили Устюгова. Он заслужил и выдержал, не дал ни секунды отыграть. Красавец. Думал, у него движется к завершению карьеры, и уйти с золотой медалью — это бомба. Конечно, переживали за Сергея больше всего. А он сегодня красавец. Ни секунды не дал. Это здорово. Он еще раз доказал Клебо, что шутить с Женей не надо», — сказал Тихонов «СЭ».

В составе сборной ОКР в мужской эстафете выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Эта золотая медаль стала четвертой для российских олимпийцев на зимних Играх-2022.

Предыдущая победа в мужской эстафете у отечественных лыжников была на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде.