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Сегодня, 11:32

Губерниев: «Невероятный Большунов, героический Спицов! Норвегия, гудбай»

Губерниев восхищен выступлением Большунова и Спицова в скиатлоне на Олимпиаде-2022
Антон Иванов
Александр Большунов.
Фото AFP

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня мы увидели героических людей, которые раздвигали границы вселенной. Большунов первый, Спицов второй. Я все еще думаю, что это сон, но это реальность! Невероятный флаг в руке Саши — это была одна из самых ярких побед российского и советского лыжного спорта. Я восхищен нашими лыжниками, сегодня они написали историю. Мы увидели невероятного Большунова, героического Спицова, Норвегия, гудбай! Их нет на пьедестале. Мы нанесли норвежцам тяжелейшее поражение. Наши парни подготовились к гонке лучше всех. Я снимаю шляпу перед Юрием Бородавко! Он подарил нам очередных олимпийских чемпионов. Все мы должны быть благодарны ему за этот праздник», — сказал Губерниев «СЭ».

Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Александр Большунов. Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Дмитрий Губерниев
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