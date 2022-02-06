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Сегодня, 12:14

Клебо об отставании от Большунова на 9 минут в скиатлоне: «Это полная задница»

Норвежский лыжник Клебо прокомментировал свой провал в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свое неудачное выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Клебо финишировал на 40-м месте с отставанием в 9 минут и 6 секунд от россиянина Александра Большунова, который выиграл гонку.

«Это полная задница», — приводит TV2 слова Клебо после гонки.

Сегодня, 6 февраля Александр Большунов выиграл скиатлон на Играх в Пекине и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Источник: https://www.tv2.no/sport/14549414/
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Александр Большунов
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