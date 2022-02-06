Клебо об отставании от Большунова на 9 минут в скиатлоне: «Это полная задница»
Норвежский лыжник Клебо прокомментировал свой провал в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свое неудачное выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
Клебо финишировал на 40-м месте с отставанием в 9 минут и 6 секунд от россиянина Александра Большунова, который выиграл гонку.
«Это полная задница», — приводит TV2 слова Клебо после гонки.
Сегодня, 6 февраля Александр Большунов выиграл скиатлон на Играх в Пекине и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
Источник: https://www.tv2.no/sport/14549414/
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