Легков: «За два километра до финиша наши спортсмены могли взять флаг и всех поблагодарить»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Причина больших отрывов? Дистанция, трасса подходят нам, — сказал Легков «СЭ». — Тяжелый морозный снег, длинный и затяжные подъемы. Мы в таких условиях много выступали. Форма спортсменов говорит о том, что они правильно подвелись к этим Олимпийским играм. Наверное, эти факторы как-то повлияли, но они необязательно главные. Для нас все это приятный шок от этих нереальных отрывов. Первое, второе и третье место могли поблагодарить зрителей на финише за километра полтора, два. Поблагодарить детей, взять флаг, всех поприветствовать. Это что-то невероятное. А это всего лишь первая часть дистанции, впереди еще очень много гонок. Надеемся, что дальше будет только лучше. А лучше — это второе и третье золото. Мы надеемся, болеем, комментируем, переживаем вместе с нашими спортсменами».

6 февраля Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Благодаря его победе и серебру Дениса Спицова сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.