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Сегодня, 11:54

Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
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Сборная России по лыжным гонкам выиграла золото в эстафете по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине.

Эмоции спортсменов на финише:

Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.

Команду представляли Алексее Червоткина Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Сборная выиграла золото впервые за 42 года.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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