Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Сборная России по лыжным гонкам выиграла золото в эстафете по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине.
Эмоции спортсменов на финише:
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.
Команду представляли Алексее Червоткина Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Сборная выиграла золото впервые за 42 года.
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