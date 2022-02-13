Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам выиграла золото в эстафете по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине.

Эмоции спортсменов на финише:

Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.

Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.

Эмоции российских лыжников после эстафеты на Олимпиаде.

Команду представляли Алексее Червоткина Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Сборная выиграла золото впервые за 42 года.