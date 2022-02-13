«Просто сегодня есть другая лучшая команда». Клебо признал превосходство России над Норвегией в лыжных гонках

Четырехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо подвел итоги мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Я расстроен и разочарован. Просто сегодня есть другая лучшая команда. Мы — первые, кто должен это признать. Это чистая правда, — приводит слова Клебо NRK. - Мы и близко не стояли к золоту. Все очень просто, поэтому мы должны быть рады второму месту.

В прошлом году Пол Голберг не мог справиться с Червоткиным, в этом — этого не смог сделать Эмиль Иверсен. Не нужно искать козла отпущения. Мы вместе шли на эту войну и мы вместе заняли в ней творое место. Должны быть этому рады".

Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали первыми. Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.