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Сегодня, 15:50

Ступак — о победе российских лыжников: «Вчера слезы от счастья за нас, а сегодня за наших парней»

Виктория Кравченко

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась по поводу золота мужской и женской сборных России в эстафете по лыжным гонкам.

«Как много смысла в одном фото... Сколько сил и энергии отдают наши тренеры... Спасибо, Маркус! Ну как вы? Выходные выдались просто очень эмоциональными для нашей команды. Вчера слезы от счастья за нас, а сегодня за наших парней. Просто нет слов», — написала Ступак.

Сегодня, 13 февраля, российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов завоевали золото в эстафете на Играх.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

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