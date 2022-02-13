Ступак — о победе российских лыжников: «Вчера слезы от счастья за нас, а сегодня за наших парней»

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась по поводу золота мужской и женской сборных России в эстафете по лыжным гонкам.

«Как много смысла в одном фото... Сколько сил и энергии отдают наши тренеры... Спасибо, Маркус! Ну как вы? Выходные выдались просто очень эмоциональными для нашей команды. Вчера слезы от счастья за нас, а сегодня за наших парней. Просто нет слов», — написала Ступак.

Сегодня, 13 февраля, российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов завоевали золото в эстафете на Играх.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.