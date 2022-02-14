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«Да я сам в шоке, откуда у нее этот букет». Большунов поздравил жену с Днем влюбленных

Большунов рассказал, как поздравил жену с Днем влюбленных
Наталья Марьянчик
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Владимир Иванов

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал, как поддерживает связь с женой по ходу Олимпийских игр в Пекине.

— Мы правильно заметили, что на каждой пресс-конференции вы включаете видеосвязь с супругой Аней?

— Да, включаю. Она записывает на всякий случай (смеется).

— Она выложила в Instagram пост с огромным букетом в День влюбленных...

— Да я сам в шоке, откуда у нее этот букет. Увидимся — поговорим (смеется).

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

Полностью интервью Александра Большунова читайте здесь

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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