«Да я сам в шоке, откуда у нее этот букет». Большунов поздравил жену с Днем влюбленных

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал, как поддерживает связь с женой по ходу Олимпийских игр в Пекине.

— Мы правильно заметили, что на каждой пресс-конференции вы включаете видеосвязь с супругой Аней?

— Да, включаю. Она записывает на всякий случай (смеется).

— Она выложила в Instagram пост с огромным букетом в День влюбленных...

— Да я сам в шоке, откуда у нее этот букет. Увидимся — поговорим (смеется).

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

Полностью интервью Александра Большунова читайте здесь