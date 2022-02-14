«Да я сам в шоке, откуда у нее этот букет». Большунов поздравил жену с Днем влюбленных
Большунов рассказал, как поздравил жену с Днем влюбленных
Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал, как поддерживает связь с женой по ходу Олимпийских игр в Пекине.
— Мы правильно заметили, что на каждой пресс-конференции вы включаете видеосвязь с супругой Аней?
— Да, включаю. Она записывает на всякий случай (смеется).
— Она выложила в Instagram пост с огромным букетом в День влюбленных...
— Да я сам в шоке, откуда у нее этот букет. Увидимся — поговорим (смеется).
На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.
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