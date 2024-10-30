«Шесть лет шли к этому». Российский баскетболист вышел в стартовой пятерке испанского гранда в Евролиге

Подробности о новом достижении Павла Савкова.

22-летний защитник Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в игре регулярного сезона Евролиги против «Милана», которая состоялась 29 октября. И хотя за 10 минут на паркете 22-летний защитник набранными очками не отметился, свое имя в историю он точно вписал. Савков стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятерке команды Евролиги не из России. И всего шестым в истории, ранее это удавалось Александру Милосердову (2001/02), Андрею Фетисову (2001/02), Сергею Чикалкину (2001/02), Алексею Саврасенко (2000/01, 2001/02, 2002/03) и Руслану Авлееву (2002/03).

«СЭ» связался с отцом игрока, бывшим баскетболистом ЦСКА и «Химок», чемпионом России-1999/00 Алексеем Савковым, который сейчас тренирует в системе московского МБА.

Даже если у команды выходной, он приходит тренироваться

— Поделитесь своими эмоциями от первого матча Павла в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге.

— Я узнал об этом днем во вторник, 29 октября. После бросковой тренировки Паша позвонил и сказал, что тренер Пабло Ласо принял решение поставить его в старте. Паша был приятно удивлен этому, да и я тоже. Было интересно посмотреть, как у него получится, и могу сказать, что мы довольны. Шесть лет шли к этому.

— Как оцените его 10 минут на площадке?

— В самом начале был небольшой мандраж, но буквально одну-две атаки. Переживает, что не может забросить с игры. Вроде бы мяч уже залетает в корзину, но потом вылетает. Так, кстати, было и в предсезонке. Успокаиваю его, говорю, что ничего страшного, скоро все придет. Да и Паша сам это понимает. А по защите все отлично. При нем команда действует хорошо, легко, как мне кажется. Он играет на второй позиции, с приличным размером (рост Павла Савкова — 201 см. — Прим. «СЭ»). Это плюс.

— Изначально Павла в «Басконии» рассматривали как форварда?

— Да, но ситуации были разные. Был сезон, когда его вообще наигрывали на первом номере, но в основном на втором-третьем.

— Сейчас можно сказать, что поездка в США прошла не зря? (В октябре прошлого года стало известно, что Павел будет выступать за фарм-клуб «Нового Орлеана» в G-лиге, однако уже в феврале 2024-го игрок вернулся в Испанию, где закончил сезон в клубе «Гипускоа» из второго дивизиона. — Прим. «СЭ»)?

— Долго над этим думали, анализировали, делали выводы и нашли только плюсы. Это бесценный опыт, он посмотрел, как люди играют в США, в том числе имеющие опыт выступления в НБА. Какие скорости, какие качества нужно еще больше прокачивать. Так что все отлично.

— Плюс подтянул английский?

— Он и так хорошо общался на английском, но сленговый, наверное, подтянул (смеется).

— Летом 2024-го вы понимали, что он уже будет в первой команде «Басконии» и аренды закончатся? Или были разные варианты?

— Нет, еще в начале лета мы понимали, что другие варианты не рассматриваем. Тренеры вели его исключительно для первой команды. Для этого и контракт переподписали летом 2023-го. Под первую команду предложили совершенно другие деньги. Хотя в любом случае для «Басконии» это небольшая зарплата.

— На воспитанниках всегда можно сэкономить?

— Есть такой момент. Плюс им самим важно, чтобы воспитанники играли в первой команде.

— Летом российские клубы выходили на Павла?

— Я бы не сказал. Мне кажется, что все уже понимают, что он в Испании и хочет развиваться там. Поэтому смысла что-то предлагать особо нет.

— Есть какие-то конкретные цели на этот сезон?

— Закрепиться в составе, получать более-менее стабильное игровое время в каждой игре. Думаю, если бы в матче с «Миланом» Паша набрал очки, то получил бы не 10 минут, а 13-14. Было бы здорово выйти на эти минуты регулярно.

— Как у него контакт с главным тренером?

— Пабло — профессионал. Много лет сам играл на высоком уровне на позиции разыгрывающего, выиграл очень много титулов с «Реалом» в качестве тренера. Человек досконально разбирается во всех тонкостях баскетбола, видит игроков и людей. А Паша каждый день работает. Даже если у команды выходной, он приходит тренироваться. Если его не выпустили в матче, он берет тренера и идет заниматься индивидуально.

Павел Савков и тренер «Басконии» Пабло Ласо. Фото соцсети

Когда игрок находится в одной системе, то и система начинает работать на него

— Как дела у вашего второго сына Александра, который также имеет долгосрочный контракт с «Басконией»?

— У Саша тоже все отлично. Сейчас он выступает в аренде в клубе третьей испанской лиги (клуб «Клавихо». — Прим. «СЭ»), получает в среднем по 22 минуты игрового времени, набирает по 10 очков (прошло четыре матча). Играет на четвертой позиции, что непривычно для него. Тоже могу сказать, что он сейчас получает отличный опыт. Прожить четыре года в резиденции «Басконии» — это одно. Сейчас Саша переехал в другой город, где больше самостоятельности, новые люди вокруг, условия и питание получше. Так что все двигается спокойно. Без всякий форсирований, никуда не торопимся. Надо вырасти, окрепнуть.

— Его основная позиция — легкий форвард?

— Мне кажется, что он будет четвертым номером. Рост — 2,08, с броском. Теперь надо решить вопросы с силой и весом. Но это все будет позже. Паша только сейчас, в 22 года, начал набирать. А Саша, наверное, созреет еще позже. Думаю, что он раскроется на полную только ближе к 25. У всех свой путь, я только наблюдатель. Могу только порадоваться.

— Хотел спросить про вашего воспитанника Пашу Исмаилова, который очень уверенно дебютировал в Лиге ВТБ. Для многих его появление в ротации МБА стало сюрпризом, учитывая, что он не играл ни за одну сборную. Вы знаете его с детства. Сами предполагали такой сценарий?

— Его менталитет и рабочая этика говорили о том, что если Паша вырастет, то сможет играть на уровне Лиги ВТБ. В итоге сейчас он 198 см. Стал таким здоровым парнем. Я немного этому удивлен, но опять же, он очень любит тренажерный зал, пашет каждый день. И потихоньку его подвели к первой команде.

Еще могу сказать, что когда ты находишься в одной системе, никуда не бегаешь, то и система начинает работать на тебя. Клубу всегда выгодно сделать ставку на своего воспитанника, продвинуть его. Это нормальный процесс.

— Исмаилов рассказывал «СЭ», что вы созваниваетесь после игр.

— Да, у нас хорошие отношения. Я очень рад за него, верю, что Паша еще много добьется. И скоро ждите еще воспитанников в основу МБА. Подрастают очень способные ребята.