«Это лично мое решение». Большунов рассказал о причине пропуска спринта на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов объяснил, почему принял решение пропустить спринтерскую гонку.

— Как вы принимали решение, что нужно пропустить спринт?

— Это лично мое решение. Я взвесил, где я могу бороться за победу, а где — за тройку. И решил, что все-таки нужно бороться там, где есть сто — сто десять процентов успеха, чем бороться там, где есть 80 процентов.

— Можно сказать, что это приобретенная мудрость? Год-другой назад вы бежали бы все подряд и ничего не хотели пропускать.

— Бежал бы, наверное, не знаю.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

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