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Сегодня, 18:30

Большунов: «Расслабляться нельзя, в отношении здоровья особенно»

Большунов рассказал, почему носит электронную маску на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
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Владимир Иванов
Александр Большунов.
Фото Reuters

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, почему носит специальную электронную маску на Играх в Пекине.

— Вы единственный из всей нашей сборной, кто носит электронную маску. Настолько пытаетесь себя обезопасить от любой потенциальной возможности заболеть?

— Конечно, здесь ошибки будут стоить очень дорого. Четыре года мы ждали этого шанса, чтобы выступить, а тут всего каких-то 20 дней, из которых осталось только пять. Расслабляться нельзя, в отношении здоровья особенно. Хоть здесь и самое безопасное место, мы каждый день сдаем тесты, но все же есть спортсмены, которые сдают положительные тесты. А это — «до свидания». Здоровье на первом месте.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

Полностью интервью Александра Большунова читайте здесь

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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