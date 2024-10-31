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Допинг

Сегодня, 17:00

Поветкина отстранили из-за допинг-нарушения 10-летней давности. Он завершил карьеру еще в 2021 году

Боксера Александра Поветкина отстранили из-за подозрений в допинге
Егор Сергеев
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Александр Поветкин празднует победу над Карлосом Такамой 24 октября 2014 года
Боксер Александр Поветкин празднует победу над Карлосом Такамой 24 октября 2014 года.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Спустя столько лет — зачем?

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского боксера Александра Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба ITA.

На каком основании

Россиянин временно отстранен на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Допинг-нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. Днем ранее Поветкин победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Похожая история недавно произошла с еще одним российским боксером, уже не выступающим на профессиональном ринге. В сентябре Григория Дрозда временно отстранили за предполагаемое нарушение 10-летней давности.

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Допинг-тесты Александра были несколько раз провалены

Ранее допинг-тесты нашего боксера дважды давали положительный результат. В мае 2016-го был отменен бой Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, после того как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний.

В декабре 2016-го сорвался претендентский поединок Александра против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе остарина.

Боксер Александр Поветкин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем сейчас занимается Поветкин

Олимпийскому чемпиону (2004), чемпиону мира (2003) и двукратному чемпиону Европы (2002, 2004) 45 лет. В профессиональном боксе Поветкин становился временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. В его активе 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья.

Александр завершил профессиональную карьеру в 2021 году после поражения от британца Диллиана Уайта техническим нокаутом во втором раунде. В мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области.

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Поветкин не раз заявлял о том, что не планирует возвращаться на ринг.

«Реванш с Диллианом Уайтом? Честно, очень бы хотел его провести, но сейчас трудно об этом говорить. Наверное, я уже не вернусь, хотя в жизни всякое бывает», — говорил он «РБ Спорт» в июне 2024-го.

Бокс
Александр Поветкин
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