Смородская: «На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в этом сезоне.

«Пока что Кордоба забил лучший гол сезона. Может, он забьет еще лучше. В «Краснодаре» Кордоба раскрылся по полной. Рада, что клуб попал в яблочко с этим переходом. На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера», — цитирует Metaratings.ru Смородскую.

В этом сезоне Кордоба сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.