«Пока я ничего никому не должен». Большунов о роли знаменосца на церемонии закрытия Олимпиады-2022

Большунов рассказал, как отнесется к роли знаменосца на церемонии закрытия Олимпиады-2022

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал, как относится к разговорам о том, что он должен быть знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады-2022.

— Вся страна считает, что вы должны нести флаг на церемонии закрытия Олимпиады.

— Пока я ничего никому не должен, потому что еще есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно.

20 февраля в столице Китая пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022.

Торжественное мероприятие пройдет на Пекинском национальном стадионе.

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