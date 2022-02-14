«Пока я ничего никому не должен». Большунов о роли знаменосца на церемонии закрытия Олимпиады-2022
Большунов рассказал, как отнесется к роли знаменосца на церемонии закрытия Олимпиады-2022
Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал, как относится к разговорам о том, что он должен быть знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады-2022.
— Вся страна считает, что вы должны нести флаг на церемонии закрытия Олимпиады.
— Пока я ничего никому не должен, потому что еще есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно.
20 февраля в столице Китая пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022.
Торжественное мероприятие пройдет на Пекинском национальном стадионе.
Полностью интервью Александра Большунова читайте здесь
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