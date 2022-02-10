Скелетонист Третьяков: «Разрыв до второго места совсем небольшой, будем бороться»

Российский скелетонист Александр Третьяков поделился впечатлениями от двух заездов на Олимпиаде-2022.

«Во втором заезде допустил одну ошибку в середине трассы, но я не назвал бы ее критической. Теперь мне нужно отдохнуть, потом буду готовиться и настраиваться на завтрашний день. Разрыв до второго места совсем небольшой, будем бороться и руки точно не опускаем. Высокие результаты китайцев меня не удивляют, я это предсказывал раньше. Они едут быстро за счет огромного преимущества в накате над остальными», — приводит слова Третьякова ТАСС.

После двух заездов Третьяков и Евгений Рукосуев показали четвертый результат (2.01,20), Даниил Романов — 23-й. Лидирует немец Кристофер Гротгер (2.00,33).

Третий заезд пройдет завтра, 11 февраля, и начнется в 15.20 мск.