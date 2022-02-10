Российские скелетонисты Третьяков и Рукосуев идут четвертыми после второго заезда Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 завершился второй раунд соревнований по скелетону у мужчин.

Россияне Александр Третьяков и Евгений Рукосуев после двух заездов показали четвертый результат, Даниил Романов — 23-й. Лидирует немец Кристофер Гротгер (2.00,33).

Третий заезд пройдет завтра, 11 февраля и начнется в 15:20 мск.

Скелетон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

2-й заезд

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 2.00,33 (1.00,00 + 1.00,33)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 2.01,03 (1.00,50 + 1.00,53)

3. Янь Вэнан (Китай) — 2.01,08 (1.00,43 + 1.00,65)

4. Александр Третьяков (Россия) — 2.01,20 (1.00,36 + 1.00,84)

4. Евгений Рукосуев (Россия) — 2.01,20 (1.00,48 + 1.00,72)

6. Мартин Дукурс (Латвия) — 2.01,24 (1.00,62 + 1.00,62)

7. Инь Чжэн (Китай) — 2.01,45 (1.00,74 + 1.00,71)

8. Томас Дукурс (Латвия) — 2.01,55 (1.00,76 + 1.00,79)

9. Александр Гасснер (Германия) — 2.01,73 (1.00,87 + 1.00,86)

10. Юн Сун Бин (Корея) — 2.02,22 (1.01,18 + 1.01,04)

23. Даниил Романов (Россия) — 2.05,07 (1.02,47 + 1.02,60)