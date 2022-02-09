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Сегодня, 19:15

«Вижу, как меняются спортсмены вокруг, а я остаюсь». Елистратов — о бронзе в Пекине и еще одной Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпиады-2022 Елистратов рассказал, что работает с психологом
Сергей Федоров
Корреспондент
9 февраля. Пекин. Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Первые эмоции лидера нашей сборной.

Олимпийские игры-2022. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.09,219
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254
3. Семен Елистратов (Россия) — 2.09,267

Семен Елистратов в тяжелейшем финале из 10 участников вырвал бронзовую награду в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров. После окончания проката чемпион Сочи-2014 ответил на вопросы российских журналистов.

Семен Елистратов. Елистратов — бронзовый герой. Он завоевал для России медаль в самом странном финале

После финиша мне было все равно

— Семен, это был сумасшедший финал. У тебя даже были слезы!

— Слезы были не то слово! Все началось 5 февраля, там было непросто. Я сразу вылетел с 1000 метров, в смешанной эстафете мы не смогли пробиться в финал. Психологически это тебя опускает с небес на землю. Сегодня настраивался только на медаль. Не впустую же я тренировался эти четыре года. Ключевым был четвертьфинал, после него все пошло легче. В финале было 10 человек, я понял, что нужно сразу лезть вперед. В конце я понял, что у меня еще есть силы, попробовал обогнать канадца, но не стал рисковать, чтобы не упасть и не лишить медали нас обоих. Потом уже на самом финише еще раз попробовал сделать рывок, но совсем чуть-чуть не хватило. Я уже на своей четвертой Олимпиаде, вижу, как меняются спортсмены вокруг, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации и снова завоевал медаль.

— С какими чувствами ждал результаты фотофиниша?

— После финиша мне было все равно. Я понимал, что уже с медалью, нужно было выплеснуть эмоции. Хотел просто обнять и поцеловать тренера, который прошел со мной большой путь.

— 10 человек в финале — это нонсенс?

— Действительно редкость для шорт-трека. Но это Олимпийские игры, здесь все непредсказуемо.

Олимпийские игры в&nbsp;Пекине. Медальный зачет Олимпиады-2022, 9 февраля: Германия вышла на первое место, Россия — восьмая

Я работаю с психологом, это не секрет

— Ждем тебя в Милане?

— Мне хочется замахнуться на пятый олимпийский цикл, но пока не могу загадывать. Посмотрим. Впереди пока чемпионат мира.

— Как справлялся с эмоциями после поражений 5 февраля?

— В российском спорте есть упущение в психологии. Я работаю с психологом, это не секрет. Кто-то может сломаться психологически прямо сразу. Здесь, в Пекине, психолог мне тоже помог. Это постоянная работа. У кого-то возможны проблемы в семье, кто-то просто не с той ноги встал. У всех людей есть свои проблемы. С этими моментами грамотный психолог помогает справиться, чтобы ты перед забегом ночью спал. Я сегодня спал отлично! Даже днем смог поспать часок.

— Не обидно, что не получилось дойти до золота?

— Супруга говорила, что будет серебро. Позвонил ей и сказал, что чуть-чуть не хватило. Мы очень много работаем, я не вижу, как растет мой сын. Мне хочется золото Олимпиады. У меня была золотая награда в эстафете в Сочи, но это немного другое. Тем не менее я безумно рад и своей медали. Видимо, пока это мой результат.

— Как тебе поддержка на трибунах сегодня?

— По поддержке Пхенчхан ничто не переплюнет! Там кричали: «***, Семен, ***!» Я был в шоке, с последних рядов кричали. Сегодня все было культурнее.

— Ты рассказывал, что твоя главная мотивация — это маленький мальчик из Уфы.

— Моя самая главная мотивация в спорте — это маленький мальчик. И это я сам. Меня никто никогда не заставлял. Я сам сделал свой выбор и несу ответственность за свои поступки и результаты. Я очень рад, что сегодня в очередной раз смог реализовать свою детскую мечту, поднялся на подиум с сильнейшими спортсменами.

Финиш забега на&nbsp;1 500 метров: кореец Хван Дэ&nbsp;Хон, канадец Стивен Дюубуа и&nbsp;россиянин Семен Елистратов (слева направо).

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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