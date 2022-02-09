Семену не помешали неимоверно странное судейство и девять соперников в одном забеге.

Мужчины. 1500 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.09,219

2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.09,254

3. Семен Елистратов (Россия) — 2.09,267

Соревнования по шорт-треку на Играх в Пекине начались для нас с судейского скандала в смешанной эстафете и неудачных результатов в забегах на 500 метров у женщин и 1000 у мужчин. Две золотые медали из трех забрали китайцы. Обе награды были завоеваны после не самых однозначных судейских решений, но скорость китайских шорт-трекистов очевидна. Тренирует сборную Китая наш старый знакомый Виктор Ан. Шорт-трек — самый главный вид спорта для хозяев, так что конкуренция за награды невероятно высока.

Хорошие ассоциации

В среду на лед столичного Дворца спорта вышли мужчины на дистанцию 1500 метров. Это базовая дисциплина для лидера нашей сборной Семена Елистратова. Олимпийский чемпион Сочи брал на этой дистанции бронзу на Играх в Пхенчхане и идет на второй позиции в общем зачете Кубка мира. Более того, в октябре 2021 года Елистратов выиграл этап в Пекине, так что с местным катком у него должны быть хорошие ассоциации. Однако начало Игр для нашего лидера, как и для всей команды, прошло не очень. Елистратов был в составе дисквалифицированной эстафетной команды в миксте, а на дистанции 1000 метров сенсационно не смог пройти даже квалификацию. Однако в разговоре с журналистами Семен подчеркнул, что больше всего ждет именно «полторашку»:

— На «тысяче» у меня ничего не получилось. Это очень обидно. У меня еще есть дистанция на 1500 метров, моя коронная. Буду настраиваться. Я пойду до конца, мне не важно, поражения сегодня были или нет.

В четвертьфинале на этой дистанции проходит шесть забегов по шесть участников. Начало для российских спортсменов сложилось удачно — в полуфинал пробился Денис Айрапетян. Затем на свой забег вышел и Семен Елистратов. Олимпийский чемпион Сочи-2014 без особых проблем использовал свою «сеяную» позицию и финишировал на втором месте.

После финиша не сдержал слез

В полуфинале Семен вновь проехал за корейцем Хван Дэ Хоном. В главный финал выходят только первые двое из семи участников, поэтому отдавать позицию нельзя было ни в коем случае. Елистратов сумел удержать позицию и избежал инцидентов позади.

В финальном забеге участвовали сразу 10 спортсменов — очень много для хоккейной коробки. Такая толпа прошла благодаря судейским решениям в полуфинале. На льду было не протолкнуться. Елистратов стартовал пятым в первом ряду (с внешней стороны). Россиянин сразу вцепился в позиции в первой четверке и не подпускал двух венгров позади. А под самый конец он сделал резкий рывок и почти вырвал серебряную медаль. Однако фотофиниш определил его на третьей позиции. Выше канадец Стивен Дюбуа и все тот же Хван Дэ Хон. В таком серьезном трафике Елистратов заработал для России бронзу на второй Олимпиаде подряд. После финиша он даже не сдержал слез.