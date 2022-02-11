Китай снова протащили в шорт-треке. Теперь хозяева могут оставить Россию без золота в финале эстафеты

Очередной судейский скандал на самом странном олимпийском турнире в Пекине.

Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине не сравнятся по скандальности судейских решений ни с одним другим видом спорта. Особенно удивительно, что каждый раз победителями выходят хозяева Игр китайцы. Практически каждый день со Столичного дворца спорта прилетают новости об очередном удивительном инциденте со сборной Китая. Дошло до того, что делегация Южной Кореи подала протест в Международный союз конькобежцев и намерена подавать иск в Спортивный арбитражный суд из-за ситуации на олимпийском турнире. Пока здесь хозяева забрали два золота и серебро. Все эти награды были завоеваны после скандальных судейских решений.

Удивительный полуфинал

11 февраля прошли полуфиналы в мужской эстафете на 5000 метров. В этом виде китайцы изначально претендовали на медали. В соперниках по забегу подопечным Виктора Ана достались сборные Канады, Италии и Японии. По факту Китай изначально главный фаворит при таком составе, основной конкурент в лице сборной Южной Кореи выступал во втором полуфинале. И по ходу забега китайцы спокойно шли в лидерах, чуть-чуть уступая канадцам. Однако затем спортсмен из Китая соприкоснулся с канадцем внешней стороной конька и упал.

China was in the second state at that time, and because of the knife collision with the Canadian player, China was sentenced to enter. you can look at the rules of short track speed skating, and the referee just judges according to the rules.#shorttrack pic.twitter.com/tMzhEgA40x — ??? (@qi51201496) February 11, 2022

Как мы видим, контакт действительно был. Но виноват ли в этом канадский спортсмен? Нет, он намеренно не подрезал своего соперника, они шли бок о бок. И судьи согласны с этой позицией! Сборная Канады спокойно докатала полуфинал на первом месте и не получила дисквалификацию за соприкосновение с китайцем. В итоге из этого забега в главный финал вышли Канада, Италия и Китай — по решению судей. Получается, что несчастный случай сыграл в пользу хозяев.

От хозяев надо держаться подальше

Момент спорный. Но таких было на этих Играх уже предостаточно. Шорт-трек — контактный вид спорта, падения и столкновения — его неотъемлемая часть. Действительно, Китай в этой эстафете пострадал от невезения. Но если их подняли после падения в финал, значит, должен быть виновный? Но виновных нет. Сборная Канады без проблем выходит в финал с первого места. Почему тогда Китай выходит в главный финал с последнего места? Это все равно что в «Формуле-1» после аварии пилот получит свежий болид, а ему затем еще и нивелируют отставание.

Особенно ситуацией вновь недовольны корейцы. Они даже запустили на одном из каналов хит-парад «Топ-10 худших махинаций Китая».

After two Korean skaters and a Hungarian were disqualified from the 1000m short track, allowing China to pick up the gold medal, Korean broadcaster SBS followed up the coverage with a special segment, «Top 10 worst moments of cheating by China». ? pic.twitter.com/g9ftoeyWyt — Kwon Jang-Ho ??? (@janghokwon) February 7, 2022