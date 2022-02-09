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Сегодня, 10:30

Медальный зачет Олимпиады-2022, 9 февраля: Россия опустилась на восьмое место, Норвегия — первая

Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские игры в Пекине.
Фото AFP
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

Сегодня, 9 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв четыре золотые медали. Россия опустилась на восьмую строчку — у нашей сборной 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Горные лыжи
Женщины. Слалом
1. Петра Влгова (Словакия)
2. Катарина Линсбергер (Австрия)
3. Венди Хольденер (Швейцария)

Фристайл
Мужчины. Биг-эйр
1. Бирк Рууд (Норвегия)
2. Колби Стивенсон (США)
3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 9 февраля

Медальный зачет
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 4 1 4 9
2
Швеция
 4 1 2 7
3
Нидерланды
 3 3 1 7
4
Германия
 3 2 0 5
5
Китай
 3 2 0 5
6
Австрия
 2 4 2 8
7
Италия
 2 4 1 7
8
Россия
 2 3 5 10

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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