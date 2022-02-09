Медальный зачет Олимпиады-2022, 9 февраля: Россия опустилась на восьмое место, Норвегия — первая
Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
Сегодня, 9 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв четыре золотые медали. Россия опустилась на восьмую строчку — у нашей сборной 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы.
Горные лыжи
Женщины. Слалом
1. Петра Влгова (Словакия)
2. Катарина Линсбергер (Австрия)
3. Венди Хольденер (Швейцария)
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр
1. Бирк Рууд (Норвегия)
2. Колби Стивенсон (США)
3. Хенрик Харлаут (Швеция)
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 9 февраля
|Медальный зачет
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|4
|1
|4
|9
|2
|4
|1
|2
|7
|3
|3
|3
|1
|7
|4
|3
|2
|0
|5
|5
|3
|2
|0
|5
|6
|2
|4
|2
|8
|7
|2
|4
|1
|7
|8
|2
|3
|5
|10
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