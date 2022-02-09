Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

Сегодня, 9 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв четыре золотые медали. Россия опустилась на восьмую строчку — у нашей сборной 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Горные лыжи

Женщины. Слалом

1. Петра Влгова (Словакия)

2. Катарина Линсбергер (Австрия)

3. Венди Хольденер (Швейцария)

Фристайл

Мужчины. Биг-эйр

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Медальный зачет Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 4 1 4 9 2 Швеция 4 1 2 7 3 Нидерланды 3 3 1 7 4 Германия 3 2 0 5 5 Китай 3 2 0 5 6 Австрия 2 4 2 8 7 Италия 2 4 1 7 8 Россия 2 3 5 10

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