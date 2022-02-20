Тутберидзе

Юрием Бородавко. Эксклюзив с одним из главных героев Пекина-2022, наставником Александра Большунова

Группа Юрия Бородавко произвела фурор на Олимпийских играх в Пекине. Александр Большунов стал королем лыж. У Дениса Спицова, Александра Терентьева и Натальи Непряевой личные медали. Алексей Червоткин стал одним из творцов успеха триумфа в эстафете.

— Вот даже не хочется, чтобы эта Олимпиада заканчивалась, — обратились мы к тренеру-чемпиону после женского марафона. — Столько медалей, кажется, не было сто лет...

— Да и побольше было. Золотых так точно. Но жаловаться я вам сейчас точно не буду. Очень рад, что мы сумели добиться таких результатов с этим поколением. Поддержали реноме российского и советского спорта. У нас золото в двух престижных эстафетах, король лыж — тоже наш. На Олимпийских играх это звание было только у Владимира Кузина и Николая Зимятова. Теперь вот с ними Александр.

— Никогда не видели его таким расслабленным, как после победы в марафоне.

— Просто никто не представляет, что он пережил в этом году. Стресса с лихвой хватит на три спортивные жизни. Лишь узкий круг людей представляет, какой ценой он выбирался из ямы. Перед Александром всем нам нужно снять шляпу.

— Он несет флаг на закрытии. Особая гордость?

— Очень рад за него. Тем более что Саша — большой патриот. Он старался не только для себя, но и для всей страны. Поэтому такой выбор знаменосца — абсолютно заслуженный.

Сейчас все немного в тени Большунова

— Все внимание сейчас к Большунову. Но, например, у Наташи Непряевой тоже было много преодолений в этом году.

— Совершенно верно. Просто такая ей выпала судьба — быть немного в тени Большунова. Да и всем остальным. Но для Натальи сезон очень хороший. Она выиграла «Тур де Ски», лидирует в общем зачете Кубка мира. У нее золотая олимпийская медаль и личное серебро. Наверное, для нее это стало сюрпризом. Хотя я готовил ее для более высоких результатов. К сожалению, не все получилось.

— Для более высоких? Это каких же?

— На классической гонке и в спринте она могла быть с медалью, можно было лучше выступить в командном спринте.

— Есть ощущение, что ей немного не хватает веры в это. Если Большунов знает, что он звезда, то вот Наташа, кажется, сомневается.

— Я бы вас поправил. Саша не знает, что он звезда. И вам прекрасно известно, как он не любит такие разговоры. Он просто ставит цели — и решает их. Большунов пашет, и к звездам его успехи не имеют никакого отношения.

— Насколько принципиально, что он побил Клебо по личным медалям здесь?

— Это крайне важный момент. Саша стремился к такому. И заочное соперничество между ним и Клебо, кто бы и что ни говорил, присутствует. Такая Олимпиада в исполнении Большунова — показатель величия. Кто завоевывал пять медалей за одни Игры? А девять в девяти гонках? Никто.

Я уже забыл Олимпиаду в Пекине. Двигаемся дальше

— Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо после серебра в Токио задался вопросом: а почему тренеров не награждают медалями? Они проходят такой же сложный путь, как и спортсмены. Прав?

— Никогда не задавался таким вопросом. Никогда такого не было — ну и ладно. Какой смысл сейчас требовать?

— Вам медаль не нужна?

— Медали завоевывают спортсмены. Они бежали. И это их заслуга. Мы просто немного помогаем. Я очень рад за них.

— Татьяна Данченко, великий тренер синхронисток, тоже как-то сетовала: после каждой Олимпиады спортсменов чествуют, дарят машины, а они скромно стоят в сторонке. Почти никто не вспоминает.

— Такова судьба тренеров.

— Итоги Олимпиады будете долго обсуждать?

— Не уверен. Надо думать про будущие этапы Кубка мира, какие-то организационные моменты. Такова жизнь. Тренерам нельзя спать на лаврах. Тонус теряется быстро.

— Легендарный прыгун тройным Виктор Санеев после каждой победы на Олимпиаде — а у него их было три — снимал золотую медаль и надевал значок КМС. Давал себе только один день, а потом начинал сначала.

— Все спортсмены празднуют золотые медали — это нормально. Другое дело, что у некоторых в мозгах после этого появляется какой-то пафос, нехорошие нотки. У таких атлетов один путь — вниз. Единственный способ — забывать про свои победы. Это дорога великих. Достиг чего-то — ставь новую цель.

— Вашему коллеге Юрию Каминскому не нравится, что Олимпиады превратились в шоу. Проводятся в не самых пригодных для этого местах.

— Помните девиз Олимпиады? Главное — не победа, а участие. Важно, чтобы праздник был доступен для всех континентов. Есть определенная очередность проведения — меняются континенты, страны. Кому-то удобно одно, кому-то другое. Нельзя всегда проводить хоккей в Канаде, а футбол — в Бразилии. Никто не думал, что в Пекине будет такой ветер во время марафонов. Но ведь это природа. И для всех условия одинаковые. Нет такого, что для одних в гонке холоднее, а для других — теплее.

— Знаем, что вы ищущий специалист. Насколько вам интересна как тренер Этери Тутберидзе?

— Она выдающийся специалист. У нее есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она — лучшая в мире.

— Ее критикуют за то, что она работает с совсем юными девушками. Никого из них не хватает даже на две Олимпиады.

— А никто и этого сделать не может! Как говорят в «Макдональдсе»? «Свободная касса»? Пожалуйста, выходите! Делайте! Это же просто критиканство. От собственного бессилия люди ищут какие-то оправдания происходящего. Но я снимаю перед Тутберидзе шляпу. Величайший тренер с уникальной методикой.

Сколько чемпионок она воспитала? Разные по своим данным спортсменки достигают высочайшего уровня. Пять четверных — это как?! Далеко не все мужчины на такое способны. А ее девочки — прыгают.

Что же до возраста, то фигурное катание — такой вид спорта. Недолговечный. Там серьезнейшие нагрузки, очень жесткие приземления с большой высоты, из которых вытекают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Специфика вида такова, что пик спортсмена очень короткий. И только непосвященные люди могут ругать за это Тутберидзе. Она решает самые высокие цели, и требования в ее группе высокие. Невозможно играть в куклы, а потом прыгать четверные.