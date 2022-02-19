«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?

Томаса Баха не интересовали ни рукоприкладство тренера дзюдоистки, ни расистские возгласы тренера велосипедиста, но взволновала невинная фраза после соревнований по фигурному катанию.

Все мировые СМИ активно обсуждают необычное заявление президента МОК Томаса Баха об «окружении» российской фигуристки Камилы Валиевой. Во время вчерашней пресс-конференции в Пекине высокопоставленный олимпийских чиновник неожиданно рассказал о своих переживаниях во время телепросмотра произвольной программы одиночниц, и в частности — драматичного проката Камилы. «У меня мурашки бежали по коже, — поделился глава МОК. — Но вместо того, чтобы приободрить (спортсменку после выступления), вокруг нее образовалась атмосфера холода. Мы было больно видеть, как ее встретило ближайшее окружение».

Конкретных имен Бах не назвал — по традиции босс МОК вообще старается персонально не упоминать никого из участников Игр, особенно в критическом плане. Но все отнесли рассуждения немецкого функционера на счет тренера Валиевой Этери Тутберидзе, которая встретила фигуристку после выхода со льда словами: «После акселя отпустила вообще... Что же ты перестала бороться?» В принципе, это был довольно стандартный рабочий комментарий специалиста, который наверняка лучше всех в мире знает психологию своей подопечной. Валиеву никто не оскорблял и не критиковал. А объятия и поцелуи успокаивают далеко не всех — у разных людей разный темперамент. Как бывший спортсмен топ-уровня Томас Бах наверняка это отлично знает. Так в чем же проблема?

Он не детский психолог

Недоумение по поводу обвинений со стороны Баха под открытым письмом Александра Жулина в Instagram выразила и сама Тутберидзе. «Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала титулованный специалист. Что касается самого письма Жулина, то в нем известный тренер отмечает, что Этери Георгиевна воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года и «наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений». Также Жулин считает, что именно действия МОК по предварительному непризнанию результатов Валиевой и отмене церемоний награждения привели к психологическому срыву спортсменки.

«Президент МОК должен понимать, что отношения между тренером и фигуристом складываются годами, — написал в Instagram депутат Госдумы РФ, зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков. — Я не исключаю, что Этери Тутберидзе ведет себя строго по отношению к своим воспитанницам, но какие результаты показывают ее спортсменки! И это не благодаря нежности и ласке, а благодаря дисциплине и требовательности».

«Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера — не его уровень, — считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так. Тут не было какой-либо холодной реакции или чего-то подобного».

Настрой на поединок

Увы, не все, особенно в западных СМИ, в этой ситуации выступают в поддержку тренера. Есть и те, кто считает, что глава МОК, наоборот, высказался слишком мягко. Вообще, практически с самого своего избрания осенью 2013 года Томас Бах находится между двух огней. В России многие считают, что он часто игнорирует интересы нашей страны, совершая по отношению к российским спортсменам и тренерам недружественные жесты. А на Западе многие, наоборот, обвиняют бывшего немецкого фехтовальщика в излишней мягкости во всем, что касается россиян. И в нынешней ситуации у Баха перед лицом мировых медиа просто не было другого выхода, кроме как «выразить обеспокоенность». А «холодность окружения Валиевой» просто показалась ему самым безопасным объектом для критики. В конце концов, это не конкретные обвинения, а вроде как субъективная оценка.

Другой вопрос, как подобная атака на самого успешного тренера мира в женском одиночном катании выглядит со стороны. Ведь многие отлично помнят, как на Олимпиаде в Токио тренер немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос около татами схватил девушку за кимоно, начал трясти, а потом надавал ей пощечин. Позже спортсменка заявила, что это не было актом насилия, а просто является частью «настроя на поединок». Также в Токио была история с тренером немецкого велосипедиста Никиаса Арндта, который перед стартом настраивал спортсмена на борьбу с соперником из Алжира возгласами: «Сделай этого верблюжатника». Расистская «установка на гонку» попала в телетрансляцию и впоследствии привела к увольнению тренера. Все эти прекрасные специалисты — насильник и расист — являлись соотечественниками Баха. Однако в Токио глава МОК не сказал по поводу их поведения ни слова.

Rachael Denhollander, the first of Larry Nassar's victims to make his abuse public, receives a standing ovation at his sentencing today. pic.twitter.com/iugM1sNq8e — Sports Illustrated (@SInow) January 24, 2018

Также Томас Бах в свое время практически проигнорировал дело физиотерапевта сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который за насилие и развратные действия по отношению к десяткам юных спортсменок получил почти триста лет тюрьмы. А ведь Нассар неоднократно приезжал на Олимпиады, и среди его жертв были олимпийские чемпионки Симона Байлз и Александра Райсман. Также в последние годы полыхали скандалы с участием тренеров олимпийских сборных Великобритании, Австралии и Греции по спортивной гимнастике. Там речь шла об оскорблениях, психологическом насилии и нанесении непоправимого вреда здоровью девушек. Также была история с травлей и домогательствами в олимпийской сборной Южной Кореи по шорт-треку. Сейчас полыхает конфликт с обвинениями в непристойностях и расизме в олимпийской сборной США по сноуборду.

Таких историй с участием олимпийцев, если копнуть, — десятки. Но ни в одну из этих ситуациях Томас Бах не вмешивался ни словом, ни делом. А в безобидном примере общения Валиевой с тренером у него вдруг «побежали мурашки». Безусловно, немецкий функционер (и любой из нас) может иметь свое частное мнение по поводу поведения Этери Тутберидзе после неудачного проката Валиевой — в силу своего воспитания, эмоционального восприятия мира и любых других факторов. Но говорить на официальной пресс-конференции о том, что «холодность» в боксе kiss & cry заставляет «настороженно относиться к окружению Валиевой», — это уже, по-моему, за гранью добра и зла.