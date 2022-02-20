Аномальная Олимпиада. Самые странные Игры в истории, но самые удачные для команды ОКР

Обозреватель «СЭ» — о том, как выглядела пекинская Олимпиада изнутри «пузыря».

Эта Олимпиада по определению была особенной. Первые зимние Игры в новой реальности, когда люди остаются дома из-за тестов ПЦР. Первые зимние Игры в Китае, где даже снег пришлось создавать искусственно. Первые — и надеемся, последние — зимние Игры, где мы выступаем в статусе команды Олимпийского комитета России. Тут все просто не могло развиваться по стандартному сценарию.

На безальтернативной основе

Первые ощущения от Олимпиады — словно ты в параллельной реальности. Люди в белых медицинских костюмах (вскоре мы узнаем, что это называется СИЗ) повсюду. Настороженные глаза из-под масок и защитных экранов, а больше человеческих лиц ты и не видишь. Скорая помощь с медицинским оборудованием, как для реанимации, — а ты чувствуешь себя абсолютно здоровой. Китайцы вообще любят символы. Больной — значит, в скорой и с мигалкой. Иные варианты даже не обсуждаются.

Привыкнуть можно ко всему, но Китай засасывает и переключает мозг вообще незаметно. По улице маршируют солдаты в СИЗ прямо поверх военной формы? Да ничего особенного. На улице мороз минус 20 и ветер сбивает с ног? Но как же хорошо снова выйти на улицу после восьми дней изоляции!

Если захотеть, в организации этих Игр можно найти массу косяков. Странные местные болельщики, которые вроде бы были на трибунах, но не издавали ни звука. Ледяные внутри автобусы и остановки, где порой проводишь в ожидании по полчаса. Пустые полки сувенирных и даже обычных магазинов внутри «пузыря», где не купить ничего, кроме быстрорастворимой лапши. Странная система ПЦР-тестов и бесхитростное желание подзаработать на иностранцах. Например, такси, которое в обычные дни здесь стоит 20 юаней, во время Игр стало стоить 120. На безальтернативной основе, потому что права пользоваться услугами других компаний у гостей все равно нет.

Теперь лучше вы к нам

Но есть и другая сторона. Ни на одной другой Олимпиаде нельзя было так свободно общаться со спортсменами и тренерами. По сути, здесь вообще не было никаких строгих рамок, кроме ковидных. Проход в вакс-кабинки, в Олимпийскую деревню, в любые зоны в пределах стадиона — без проблем. Главное, носи маску и улыбайся глазами. Работать в таких условиях классно даже на морозе.

Китай ради этой Олимпиады жестко переступил через себя. Принять десятки тысяч иностранных гостей в разгар пандемии омикрона — вызов для страны, для которой ковид очень непростая тема. Китайцам было страшно, но они старались. Не выпускали из рук электронных переводчиков, леденели на морозе, даже тоннами выкидывали несъедобную для европейцев еду. Хотя, вообще-то, в стране действует закон о штрафах за недоеденное в ресторане блюдо.

Несмотря ни на что, это была классная Олимпиада. Олимпиада, которой, если бы не Китай, могло не быть вообще. Вряд ли многие из работавших на Играх-2022 подпишутся под словами лыжника Александра Большунова о том, что они хотели бы сюда вернуться в отпуск. Но эти Игры точно войдут в историю. Странные, аномальные, даже сумасшедшие. И очень успешные для команды ОКР.

Спасибо, Пекин, и до свидания.

В следующий раз — лучше вы к нам.