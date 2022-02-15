Чего ждать в среду на Олимпиаде в Пекине.

Вторник на аренах китайской столицы вышел одновременно и содержательным, и драматичным. Даже если оставить в стороне короткую программу у фигуристок, сюжетов хватало с лихвой. В итоге же на счету сборной России оказалось серебро в командной гонке преследования у конькобежцев и бронза в мужской биатлонной эстафете. По общему количеству медалей представители команды ОКР на этих играх по-прежнему уступают только норвежцам, но вот золота хотелось бы больше. Шансы исправить положение будут в среду — в розыгрыше восемь комплектов наград, в семи дисциплинах за них будут бороться россияне.

Генерал Мороз

Именно этот известный всем военачальник продолжает править в горном кластере Игр, где борются за призовые места лыжники и биатлонисты. Жесткие погодные условия уже не раз служили причиной изменений в расписании олимпийских соревнований, не будет исключением и среда — соревнования по командному спринту в лыжных гонках начнутся на два часа раньше, чем изначально планировалось. Это позволит провести финалы до наступления темноты.

После шикарных для сборной России эстафет у спортсменов было два дня без стартов — прекрасная возможность отдохнуть и восстановиться. И теперь нам предстоит увидеть еще одну командную дисциплину, на этот раз спринт.

Формат здесь достаточно жесткий — два полуфинала по 13-14 команд, в каждом из которых гарантированные места в решающем забеге получат только по две лучшие сборные. Еще шесть доберут по времени, но тут, как вы понимаете, очень многое зависит от того, какой из полуфиналов окажется быстрее.

Поэтому борьба на трассе ожидается не на жизнь, а на смерть. От России на старт выйдут Юлия Ступак и Наталья Непряева. У обоих уже есть золото в эстафете, но в личном спринте ни та ни другая не прошли дальше четвертьфиналов. Впрочем, там девушки бежали свободным стилем, а сейчас будут соревноваться в «классике». В соперницах у россиянок по полуфиналу значатся и главные фавориты шведки Юнна Сундлинг и Майя Дальквист, и норвежки Тириль Венг и Майкен Касперсен Фалла, и финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски. Представляете, как сложно будет попадать в финал напрямую?

По именам второй полуфинал кажется не таким мощным, но ведь и там собраны действующие олимпийские чемпионки из США, призеры ЧМ-2021 из Швейцарии и Словении, сильная команда Германии. Места в медальном забеге хватит не всем, и хотелось бы, чтобы россиянки не остались за бортом.

Вслед за девушками старт примут и мужчины — за Россию побегут лидер национальной сборной Александр Большунов и сильный «классист» Александр Терентьев. Последний хоть и не бежал эстафету, но тоже уже попадал на этой Олимпиаде в призеры в личном спринте.

Интересно, что у мужчин, опять же по первому впечатлению, у россиян забег не такой сильный по сравнению с другими. Там стартуют действующие чемпионы мира норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, финны — лучший в мире специалист по классическому ходу Ийво Нисканен и «друг» Большунова Йони Мяки, сильные французы Ришар Жюв и Юго Лапалю.

Россиянам же предстоит конкурировать с итальянцами Федерико Пеллегрино и Франческо Ди Фабиани, шведами Вильямом Поромаа и Оскаром Свенссоном, а также представителями Швейцарии, Германии и США. С одной стороны, в таких условиях проще попадать в финал напрямую, с другой — сложнее добираться по результатам. Но мы верим в ребят, ведь за всю историю проведения командных спринтов на Олимпиадах россияне ни разу не оставались без наград — бронза в Турине-2006 и Ванкувере-2010, серебро в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, где Большунов бежал в паре с Денисом Спицовым.

Всего через сутки после невероятной драмы в мужской эстафете у биатлонистов в такой же дисциплине предстоит соревноваться женщинам. У сборной России на этой Олимпиаде дела идут хуже, чем у их коллег-мужчин. Даже несмотря на бронзу в смешанной эстафете, личные виды программы болельщиков не радуют. За три гонки только Кристине Резцовой удалось попасть в топ-10.

При этом помимо результатов удручает и то, что не все тренеры и спортсменки оказались способны держать удар и стойко переносить неудачи. И теперь, по сути, именно эстафета является для команды и ее тренера Михаила Шашилова главным шансом переломить неудачный ход турнира. Если Резцова, а также Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина смогут забраться на пьедестал, то снимут большую часть претензий к себе, ведь победителей не судят.

Тем более что в трех предыдущих эстафетах на этапах Кубка мира сборная России неизменно была в призах. Но вот если результат будет отрицательным, то этих самых претензий будет еще больше, особенно на фоне выступления мужской команды. Пришло время собраться и показать себя.

10.15. Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем. Женщины. Полуфиналы

10.45. Биатлон. Эстафета 4х6 км. Женщины

11.15. Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем. Мужчины. Полуфиналы

12.15. Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем. Женщины. Финал

12.45. Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем. Мужчины. Финал

Дания, часть вторая

Сразу скажем честно — на предварительном этапе мужского хоккейного турнира сборная России не убедила. Ни болельщиков, ни журналистов, ни специалистов. Две натужные, пусть и «сухие», победы над Данией и Швейцарией и результативный, но закончившийся поражением матч с Чехией.

Чехи, кстати, с турнира уже благополучно вылетели, во вторник проиграв в первом раунде плей-офф все той же Швейцарии. А нам теперь вновь предстоит встреча с датчанами, которые не без нервов, но справились со сборной Латвии. И вот уже один из лидеров северян Франс Нильсен рассказывает в микст-зоне, что на Россию в следующем матче будет куда больше давления, тогда как его команда спокойна и уверена в себе.

Действительно, Дания — главное открытие нынешнего турнира. Команда из опытных хоккеистов никому не дает спуску, и на дебютной Олимпиаде уже дошла до четвертьфинала. И самое важное — датская команда отлично знает и собственные возможности, и то, в какой хоккей она играет.

Тогда как у дружины Алексея Жамнова, кажется, есть проблемы и с первым, и со вторым. И нет сомнений, что возможное поражение на этой стадии будет воспринято как грандиозный провал. А значит, давление будет действительно колоссальным. А ведь в первом матче мы забросили этой же Дании всего одну шайбу. Поэтому на душе у болельщиков неспокойно и нужно начинать игру как можно увереннее.

Параллельно с хоккеистами очень важную встречу начнут и наши мужчины-керлингисты. Во вторник они одержали красивую победу в нервной встрече с Канадой, обыграв грозных соперников в экстра-энде, и сохранили шансы на попадание в плей-офф. С четырьмя победами в восьми встречах команда ОКР идет на пятом месте и в среду сыграет последний матч группового этапа с Великобританией, пока потерпевшей на турнире только одно поражение. Только победа сохранит нам шансы на полуфинал.

Женская же сборная выступает на Олимпиаде неудачно. После шести поражений подряд команда Алины Ковалевой сумела открыть счет победам и в случае удачного исхода игры со Швецией может уйти с последнего места.

09.00. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Россия — Дания

09.05. Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Великобритания — Россия

15.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Россия — Швеция

Последние забеги

Утро начнется с финала в мужском слоупстайле для фристайлистов, где россиян нет в числе участников. А продолжится соревнованиями в слаломе у горнолыжников. Здесь команду ОКР представляют опытнейший Александр Хорошилов, а также Иван Кузнецов и Александр Андриенко. Всего же на старт выйдут 88 участников, в том числе из Пакистана, Пуэрто-Рико, Мадагаскара, Сан-Марино, Португалии, Индии, Кипра и даже Гаити с Тимором и Таиланда с Филиппинами.

А вот днем придет очередь мастеров лыжной акробатики. К сожалению, двукратный чемпион мира Максим Буров в олимпийский финал не пробился. Зато за призы поборются его брат Илья, призер Игр-2018 в Пхенчхане, а также Станислав Никитин. Они попробуют обыграть хозяев соревнований, а также сильных конкурентов из Швейцарии, США и Украины с Белоруссией.

Также в среду завершается олимпийский турнир по шорт-треку. И в одной из двух дисциплин Россия точно будет представлена в главном финале. Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян пробились в решающий забег в мужской эстафете. Там они будут биться за первое место с представителями Кореи, Китая, Италии и Канады.

У девушек на дистанции 1500 метров в четвертьфиналах примут участие трое россиянок. Причем Софья Просвирнова и Анна Вострикова попали в один, четвертый забег. В шестом побежит Екатерина Ефременкова. Чтобы точно проходить дальше, нужно попадать в тройку лучших.

04.30. Фристайл. Слоупстайл. Мужчины. Финал

05.15. Горные лыжи. Слалом. Мужчины. Первая попытка

08.45. Горные лыжи. Слалом. Мужчины. Вторая попытка

14.00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Финал. Первая попытка

14.30. Шорт-трек. 1500 м. Женщины. Четвертьфиналы

15.00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Финал. Вторая попытка

15.15. Шорт-трек. 1500 м. Женщины. Полуфиналы

15.44. Шорт-трек. Эстафета 5000 м. Мужчины. Финал

16.18. Шорт-трек. 1500 м. Женщины. Финал