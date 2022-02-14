Первый выход Трусовой и эстафетная проверка биатлонистов. События 15 февраля

Чего ждать во вторник на Олимпиаде в Пекине.

Главным событием дня без всяких вопросов станет короткая программа в женском одиночном. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова и до начала Олимпиады фокусировали в России большую часть зрительского внимания, а в свете последних новостей за нашими девушками точно будет следить весь мир. Но со спортивной точки зрения медали разыгрывать в фигурном катании завтра пока еще не будут. А вот в других видах нас ждет много медальных разборок, и в них обязательно примут участие российские спортсмены. Так за чем следить в свободное от разборов тулупов и акселей время?

Начало битвы за медали в женском одиночном катании

Для начала — еще раз о главном виде программы этого дня. Поздним вечером по Пекину на лед выйдут девушки, чтобы разыграть медали в личном первенстве. Мы долго ждали решения Спортивного арбитражного суда, и он допустил до соревнований чемпионку Европы и России Камилу Валиеву. А значит, главный фаворит в деле!

Судя по тренировкам, Валиева — единственная в нашей сборной стабильно исполняет тройной аксель и получает самые высокие компоненты, так что многое в битве за золото решится уже в короткой программе. Александра Трусова также исполняет прыжок в три с половиной оборота, но на соревнованиях он у нее еще ни разу не получался без ошибок. Анна Щербакова выступит без элементов ультра-си и будет ждать ошибок соперниц. А также произвольной программы, где отставание можно отыграть за счет четверных.

13.00 мск. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

16.46. Карен Чен (США)

16.52. Камила Валиева (Россия)

16.59. Ю Ен (Южная Корея)

17.05. Александра Трусова (Россия)

17.12. Анна Щербакова (Россия)

17.18. Каори Сакомото (Япония)

Шансы на медали в мужской биатлонной эстафете

Главный медальный шанс вторника для России — мужская эстафета в биатлоне. В отличие от лыжников на соседнем стадионе Чжанцзякоу нас пока не так часто радуют, но уже две медали мы завоевали — бронза на счету Эдуарда Латыпова и микст-эстафеты.

В смешанной четверке ключевую роль сыграли Латыпов и Александр Логинов, да и в целом мужская команда последнее время показывает результаты гораздо значительнее женской. Это значит, у нас есть осязаемые шансы на медаль мужской эстафеты, особенно при стабильной стрельбе.

К тому же и у соперников не все так гладко — проблемы с составом есть как у Франции, так и у Норвегии. А о биатлонной сборной Швеции в Пекине пока что и вовсе ничего не слышно.

11.55. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Аккуратные мечты о золоте в конькобежном спорте

Сдержанные, но отнюдь не теоретические шансы на медаль будут и в конькобежном спорте. Открыла счет нашим наградам на конькобежном стадионе Ангелина Голикова. Но вряд ли мы будем довольствоваться одной лишь бронзой. Отличная возможность пополнить коллекцию наград в коньках — командная гонка преследования. И мужская, и женская сборные попали в полуфиналы, а значит, они всего в одном шаге от медали. Вопрос только, какого достоинства, но давайте настраиваться на максимум. Девушкам предстоит сражаться за выход в главный финал с командой Японии, а представители сильного пола побегут против команды США. Обе сборные представляют собой грозную силу в конькобежном спорте, но непобедимыми не являются.

09.30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Полуфиналы

09.52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Полуфиналы

11.22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B

11.28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал А

11.41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B

11.47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

Неожиданные успехи российского бобслея

Не теряем шансов и на медали в бобслее. Изначально мы со сдержанным оптимизмом смотрели на перспективы российских двоек, но экипаж Ростислава Гайтюкевича был вторым по итогам тренировочных заездов и пока что идет третьим по итогам первых двух попыток! Подняться выше третьего места будет очень сложно — немецкие пилоты практически не ошибаются. Поэтому задача Гайтюкевича и разгоняющего Алексея Лаптева — прежде всего проходить трассу чисто и отбивать атаки преследующих их швейцарцев, австрийцев и третьего немецкого дуэта. Максим Андриянов неудачно провел первые попытки и пока только 26-й. Напомним, что в четвертый заезд попадают только 20 лучших пилотов.

15.15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-й заезд

16.50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-й заезд

Новый раунд дуэли во фристайле с Китаем

Продолжаем верить и в российский фристайл. Пока что эта Олимпиада проходит для наших лыжных акробатов не очень успешно. После нескольких триумфальных чемпионатов мира мы ждем явно большего, нежели одна бронза на старте Игр. Поддержать успех Анастасии Смирновой в могуле постарается Анастасия Таталина в слоупстайле. В биг-эйре Таталина финишировала десятой, в этой дисциплине заняла пятое место по итогам квалификации и уверенно попала в финал. Фаворитом Анастасия не будет, но хотя бы постараться занять место повыше она может. Как минимум мы все ждем красоту, как от нашей фристайлистки, так и от звезды китайской сборной Эйлин Гу. Хотя, возможно, Таталина возьмет у хозяйки соревнований реванш? Мы будем не против. Кроме того, стартует квалификация в мужском слоупстайле и акробатике. Переживаем за братьев Буровых и Станислава Никитина.

04.30. Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый финальный заезд

04.57. Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй финальный заезд

05.24. Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Третий финальный заезд

07.30. Фристайл. Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. 1-й заезд — квалификация

08.33. Фристайл. Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. 2-й заезд — квалификация

14.00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Первая квалификация

14.45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Вторая квалификация

Битва Сергея Глухова за выход в плей-офф Олимпиады

Традиционно к середине Олимпиады много керлинга. Решающие матчи кругового турнира для нашей мужской команды. Сейчас мы с тремя победами в шести встречах делим четвертое место в группе с командами Швейцарии и США. Из группы четыре команды и выходят, так что нужно обязательно побеждать. Рано утром нас ждет Норвегия, после обеда по Москве и поздним вечером в Пекине — Канада. Соперники тяжелые, но кто сказал, что на Олимпиаде будет легко? Ждем исторического достижения, ведь на недавнем ЧМ мы были четвертыми. Метких бросков Сергею Глухову и его парням, а вот команда Алины Ковалевой, увы, турнирных задач на этих Играх уже не имеет. Тем не менее бороться с Китаем все равно нужно, хотя бы для собственной репутации.

04.05. Керлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 9. ОКР — Норвегия

09.05. Керлинг. Женщины. Круговой турнир. Сессия 9. ОКР — Китай

15.05. Керлинг. Мужчины. Круговой турнир. Сессия 10. ОКР — Канада

Смотрим за соперниками российской хоккейной команды

Пока мужская сборная России на заслуженном отдыхе, так как подопечные Алексея Жамнова заняли первое место в своей группе, многие другие команды вынуждены проходить квалификацию плей-офф — своеобразный раунд 1/8 финала. Нас больше всего интересует пара Дания — Латвия, именно с победителем этой встречи нам предстоит сыграть четвертьфинал. Подарком не будет ни один из соперников, но перед ожиданием решающих игр любопытно посмотреть и в какой форме Канада — в качестве спарринг-партнера у них снова команда Китая. В первой игре группового турнира были красноречивые 5:0. Смогут ли хозяева забросить родоначальникам хоккея в матче-реванше? В парах Чехия — Швейцария и Словакия — Германия нет однозначных фаворитов. Любопытно только, что швейцарцы с чехами, ровно как и Канада с Китаем, играют на Олимпиаде уже второй раз.

07.10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Раунды плей-офф. Словакия — Германия

07.10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Раунды плей-офф. Латвия — Дания

11.40. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Раунды плей-офф. Чехия — Швейцария

16.10. Хоккей. Мужчины. Квалификация. Раунды плей-офф. Канада — Китай

Эстер Ледецка в погоне за четвертым золотом

В Яньцине стартует скоростной спуск в горных лыжах. В этом сверхпопулярном виде спорта мы скорее сторонние наблюдатели. Конечно, желаем успеха 24-летней Юлии Плешковой, но нужно понимать, где в системе координат она находится. А на этапах Кубка мира Плешкова не сказать, что ярко блистала. Любопытно, что выступать будет чешка Эстер Ледецка. Она сноубордистка, но в свободное время выступает и в горных лыжах. В Пхенчхане трюк удался, и Ледецка выиграла два золота сразу в двух разных видах спорта. В Пекине уже есть победа на сноуборде. Ждем повторения чуда? Среди конкурентов — мощные словенки и представительницы США.

06.00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

Попытки закрепить успехи лыж и прыжков с трамплина в двоеборье

Вновь в деле двоеборцы. Это вид спорта, где сначала прыгают с трамплина, а затем бегут гонку преследования на беговых лыжах. По идее у нас сейчас есть отличные прыгуны, а наши лыжники и вовсе лучшие в мире. Но как пояснил в интервью «СЭ» экс-лидер российской команды, ныне тренер женской сборной Нияз Набиев, так это не работает. Нельзя скрестить вместе лыжников и прыгунов, равно как стрелков научить бегать на лыжах. Хотя лыжники стрелять периодически учатся, и у них неплохо получается... В общем, удачи Самиру Мастиеву и Вячеславу Баркову. Особых успехов до Олимпиады у них не было, на маленьком трамплине они были на 38-м и 40-м местах соответственно... Но, может, они всю жизнь ждали этого единственного шанса?

11.00. Лыжное двоеборье. Инд. первенство. Гундерсена 10км/большой трамплин. Прыжки с трамплина — соревновательный раунд

13.30. Лыжное двоеборье. Инд. первенство. Гундерсена 10км/большой трамплин. Лыжные гонки

В финале биг-эйра сноуборда без российских участников

В сноуборде разыграют медали в очень зрелищной дисциплине — биг-эйре. Спортсмены взлетают высоко в небо (поэтому вид так и назвали) и делают в воздухе несколько трюков. Затем судьи оценивают их сложность и качество исполнения. К сожалению, в финал не пробился никто из нашей команды, хотя среди мужчин у нас был сильный райдер Владислав Хадарин. Но сноубордист из Новосибирска, проживающий в Италии, не прошел квалификацию. Так что смотрим за лучшими, чтобы у них учиться, и с грустью вспоминаем, что биг-эйр перед Пхенчханом-2018 включили в программу Олимпиады вместо столь любимого в России параллельного слалома...

04.30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. 1-й финальный заезд

04.52. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. 2-й финальный заезд

05.15. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. 3-й финальный заезд

08.00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. 1-й финальный заезд

08.22. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. 2-й финальный заезд

08.45. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. 3-й финальный заезд