«У нас нет понимания, что происходит». У женской сборной России по керлингу катастрофа на Олимпиаде

Российская команда проиграла шесть матчей из шести.

На Олимпийские игры в Пекине от нашей страны впервые в истории отобрались и женская, и мужская сборные. Ранее такое было только на Играх в Сочи, но тогда мужская сборная получила право участвовать на правах хозяина. И обе наши команды считались претендентами на медали на этих Играх. Особенно это касалось женской сборной во главе со скипом Алиной Ковалевой, которая вполне могла поцепляться за самые высокие места. Но что-то, мягко говоря, пошло не так.

Мужчины собрались и дали бой

Женская сборная России — давний участник Олимпийских игр. Впервые мы были представлены в этом виде еще в 2002 году в Солт-Лейк-Сити (вторая Олимпиада, на которой проводился турнир по керлингу). И наша сборная давно закрепилась в числе одних из лидеров, за плечами уже несколько медалей на чемпионатах мира и четыре победы на чемпионате Европы. Не хватает только успешных выступлений на главном турнире — за пять Олимпиад мы ни разу не пробились в плей-офф. Эту тенденцию должна была оборвать команда Алины Ковалевой, которая в прошлом году взяла серебро чемпионата мира в Калгари, а в разное время обыгрывала лидеров мирового керлинга из Канады, Швейцарии и Швеции.

На мужскую сборную повышенных ожиданий на этих Играх не возлагали. Попадание команды Сергея Глухова на Олимпиаду — это уже успех, хотя в прошлом году этот коллектив сенсационно дошел до полуфинала чемпионата мира. Да и сами наши игроки в Пекине с ролью простых участников не согласились и вступили в отчаянную борьбу с конкурентами из высшего эшелона. Уже в первом матче они чуть не обыграли действующих олимпийских чемпионов из США, тогда не хватило совсем чуть-чуть в тай-брейке (5:6). А уже в следующем матче россияне одержали первую олимпийскую победу над командой Китая (7:4). После шести противостояний на счету мужской сборной три победы и три поражения, что позволяет продолжать борьбу за попадание в полуфинал.

Шансов не осталось

И если мужская сборная всех удивляет со знаком «плюс», то у женской команды все наоборот. Команда Ковалевой проиграла все стартовые пять матчей турнира и упала на последнее место. Формально крошечные шансы на выход в плей-офф еще остаются (при наших четырех победах и удачном раскладе в играх соперниц), но за всю историю олимпийского турнира еще ни одна сборная не выходила в плей-офф с рекордом 4-5. Такой результат — настоящая катастрофа. В вечернем розыгрыше 14 февраля у российской команды появился хороший шанс размочить статистику в матче против датчанок, которые с одной победой шли на предпоследнем месте.

В первом же энде россиянки допустили ошибку и проиграли два камня. Но уже в следующем смогли исправить ситуацию, и равенство в счете продержалось до восьмого энда. Там в результате серии ошибок команда Ковалевой отдала соперницам сразу три камня. Исправить ситуацию уже не получилось, итоговый счет — 5:10. Таким образом, россиянки проиграли шесть матчей из шести и потеряли математические шансы на выход дальше. Подобного провала российский керлинг не видел очень давно.

Не можем найти свою игру

— Игра против Дании продемонстрировала, что у нас нет понимания, что происходит, — поделилась керлингистка сборной России Галина Арсенькина. — В восьмом энде была критическая неудача, которую невозможно ничем объяснить. Очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. И это случилось в самый критический момент, когда уже нет времени что-то исправить. Очень сложно что-то говорить, когда твои попытки оборачиваются неудачей.

Мы очень мотивированная команда, поэтому будем бороться до последнего матча. Сейчас это осложняется нашим положением в таблице. Но мы будем бороться и стараться вернуть нашу игру, которую пока не можем показать. Это не наш уровень, нужно анализировать, как так получилось. Здесь, наверное, и психологическое давление в начале турнира, и дальше уже тяжело выбраться после нескольких поражений подряд. Но самое главное — не можем найти свою игру. Наверное, искать ответы нужно где-то в нашей подготовке.