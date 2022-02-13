Шорт-трекист из Москвы зажег в интервью «СЭ» после исторической медали на 500 метрах.

Олимпийские игры-2022. Шорт-трек

Мужчины. 500 м

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,338

2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,431

3. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,669

21-летний Константин Ивлиев был самым молодым участником финала, но сдюжил. Спортом начал заниматься в шесть лет, осваивал параллельно хоккей и шорт-трек, но после травмы сконцентрировался на втором. И вот дошел до серебра. До золота, которое взял чемпион мира Шаоан Лю из Венгрии, не хватило всего 93 тысячных (!) секунды. Но венгру должна была вернуть золото карма — ранее его спорным образом дисквалифицировали с «тысячи» в пользу китайца. А для Кости нынешний результат — однозначный успех.

Что подкупает в Константине — никакой пафосной патетики про то, как он боролся и преодолевал себя. Он просто получил удовольствие и в интервью «СЭ» после главного успеха в жизни сохранил чувство юмора и простоту. Даже когда напомнили: «У вас в профайле написано про цель — выиграть олимпийскую медаль», просто ответил: «А это не я писал».

Пару дней назад наш скелетонист Александр Третьяков посетовал, что у него всего 700 подписчиков в Instagram — после нашего интервью стало 5 000. Предлагаю повторить флешмоб — подписывайтесь на очень забавную «инсту» нашего шорт-трекиста. На момент написания заметки у него было всего 777 последователей.

Мое преимущество — старт

— Константин, рады серебру? Золото же было вот-вот...

— Я радовался, конечно. А что же мне, горевать, что ли?

— Многие пишут, что это серебро «неожиданное». Согласны?

— Да, для меня серебро тоже неожиданная медаль. Здорово, что никого не подвел — ни тренеров, ни родителей. Наверное, сидят мне названивают сейчас. (Смеется.) Надеюсь, гордятся мной.

— Пройти венгра было реально?

— Скорость была очень высокая, пролезть или что-то придумать было сложно. Я скорее прикрывал внутреннюю бровку, чтобы меня не опередили, работал на сохранение второй позиции. Мысль была: когда эти круги уже закончатся? Давайте уже побыстрее финишируем и по домам. Большая усталость в ногах. После полуфинала я прям выжат был.

— Фальстарты в полуфинале и финале — это тактика, которой вы придерживались?

— Я пытался подловить момент, да. Не получилось — побежал, как обычно, со второго раза. Вообще мое преимущество — старт, и я пытался выжать из этого преимущества все что мог, за счет широких шагов уходил вперед, пока остальные разбирались. Плюс мне нужно было хорошее время, чтобы стартовать с внутренних траекторий в следующей стадии. В финале венгр во многом выиграл благодаря первой дороге.

— С поваром Константином Ивлевым вас не путают?

— Да. (Смеется.) Был на эту тему прикол. Я полетел в Новоуральск, к своей девушке. И пробежала информация во «Вконтакте» об этом в группе типа «Подслушано в Новоуральске» — мол, летит Константин Ивлев! Новое шоу «На ножах» или проверка ресторанов, что-то в этом роде. Начали к этому готовиться. А прилетел я, нулевой, лысый, можно сказать. Так что я был в «На ножах».

— Вам можно совместку записать теперь.

— Ага, будет называться «На лезвиях».

Счастлив, что прославил свою фамилию

— Денег в шорт-треке не так много, хотя зрелищность, скорость есть, даже скандалы в судействе. Чего не хватает?

— Думаю, людям даже по телевизору не особо просто смотреть. У нас ввели новые правила, зрители ничего не понимают, не вкуривают, что творится. Даже мы их до конца понять не можем. (Смеется.) А у телевизоров наверняка говорят: «Ууу, там что у них происходит вообще?» Здесь тоже проблема с точки зрения интереса.

— Приходилось чем-то жертвовать ради карьеры в спорте?

— Да нет. Я только учусь, много финансов он не забирает. Так что все приходите!

— И как тогда раскручивать?

— Надо давать больше интервью и побеждать. Реклама нам не помогает все равно. Если будут предложения, я только за это все раскручивать, потому что у нас спорт реально непопулярный, его никто не смотрит. То, что сделал Витя Ан на Олимпиаде в Сочи, можно приравнять к божественным действиям, как сверху, что он вытворил в плане результата. Он просто красавчик! Но как этот результат перерос в популярность? Никак. Рекламировал он «доширак», и все.

— За серебро денег дадут?

— А я не знаю. Может, будет, может, нет. Я просто счастлив, что свою фамилию прославил, у меня родители шорт-треком занимались. Они наверняка за меня рады. Хочу позвонить им и сказать: «Господи, спасибо вам!»

— Слышал, что вы компьютерными играми нервы успокаиваете?

— Да, я в «вовку» играю (World of Warcraft. — Прим. «СЭ»).

— Сработало, получается?

— Ну так, пятьдесят на пятьдесят. На самом дел, приглушать было нечего. У меня не было никакого мандража. Даже удивился. Думал, потные ладони будут весь день — а вообще нервов никаких, бежал в свое удовольствие. А играл для развлечения.

— Журова готова вас расцеловать за это серебро. Готовы морально?

— Это кто? Ладно, шучу. Давайте оставлю без комментариев, у меня девушка есть. (Смеется.)

— Одним словом можно описать сегодняшние события?

— Да. Бомба!