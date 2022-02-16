До медалей то одна десятая, то девять тысячных. Почему Россия отстает по золоту?

Наша сборная занимает второе место по количеству наград, но побед у нас не так уж и много.

После 12 из 16 дней Олимпиады все наши золотые медали остаются завоеванными в лыжах и фигурном катании. Россия бьется (и весьма успешно) за первое место по бронзовым и «деревянным» медалям, вышла в лидеры по серебру, но регулярно уступает по золотым. Сейчас у нас 4-8-12, в Токио было 20-23-28, в Пхенчхане 2-6-9...

Не доводим успехи до конца

На Олимпиаде-2022 нас обгоняют Китай, Нидерланды, Швейцария, Австрия — уж точно не более великие державы в зимних видах спорта, чем Россия. Но у всех них золото составляет больше трети, а то и половину всего запаса. А ведь, исходя из результатов прошлогодних чемпионатов мира, именно мы должны были бороться за вторую-третью строчку зачета.

Здесь надо оговориться: конечно, любая медаль на Олимпиаде по-своему успех, и во многих видах мы сделали шаг вперед. Удивительное серебро прыгунов с трамплина, шорт-трекиста Константина Ивлиева, наших биатлонисток в эстафете — это все здорово.

Но есть статистика, большая картина. И в ней у каждой сборной есть провалы и сенсационные успехи. К сожалению, у нас такие успехи редко заканчиваются золотом. Вот скажите, победа немок в лыжном спринте при таких доминирующих шведках читалась? Нет, конечно. Но они взяли и выиграли. А мы в только что завершившемся шорт-треке на эстафете 5000 метров у мужчин остались в девяти тысячных от бронзы. Притом что на середине дистанции в борт вылетели фавориты-китайцы, и финиш сопровождался недовольным гулом и свистом пекинской публики.

Нервы решают все

Возможно, причина кроется в отношении в России к науке психологии. Ведь именно из-за нее потеряли золото в биатлонной мужской эстафете. Ее как объяснение неудач отмечают во фристайле, где вместо пары золотых медалей мы получили две бронзы. Про нее говорил в интервью «СЭ» керлингист Сергей Глухов — в этом виде у женщин мы могли рассчитывать на финал.

У кого из российских спортсменов наблюдается настоящая психология победителя, «инстинкт убийцы»? У наших фигуристов. У лыжника Александра Большунова — определенно, его максимализму могут позавидовать даже норвежцы. Надеемся на сборную России по хоккею. Хотя прямо сейчас она не производит впечатления «Красной машины». Но нет у нас пока аналогов Йоханнеса Бе и Терезы Йохауг, немецких саночников-роботов, не появилось еще новых Кентенов Фийонов Майе и Сюзанн Схултинг, Нильсов ван дер Пулов.

Как их вырастить — наверное, тема для отдельной главы в какой-нибудь «Стратегии развития спорта».

Переоценка успеха

Можно, конечно, решить вопрос элегантно — просто перейти на другую систему подсчета. По общему числу медалей Россия вторая и недалеко от лидирующей Норвегии (24 против 28). Цель в 30 наград, заявленная руководством ОКР, будет перевыполнена. Можно пересчитать результаты по более справедливой очковой системе 3-2-1, и тогда мы снова будем в лидерах.

1. Норвегия — 61

2. Германия — 46

3. США — 42

4. Россия — 40

5. Австрия — 36

В двух шагах от третьего места! Это ли не успех?

Но что есть успех? Довольствоваться малым или стать богатым? Синица в руках или журавль в небе? Впрочем, это уже слишком высокие материи. Даже журавли в таких не летают.

Очень хочется надеяться, что в ближайшие дни у нас будет россыпь золотых наград — усилиями женщин и пар в фигурном катании, фристайлистов в ски-кроссе, хоккеистов, биатлонистов. Но математика и теория вероятностей пока не за нас. Но должны же и они когда-то сломаться о нашу «особенную стать».