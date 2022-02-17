Рассказываем о главных событиях пятницы на Олимпиаде в Пекине.

Вечер четверга получился крайне драматичным — в фигурном катании новой олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева с произвольной программой не справилась и осталась четвертой. Но расслабляться рано — в пятницу соревноваться начнут спортивные пары, в биатлоне пройдут заключительные олимпийские гонки, а хоккеисты сразятся за выход в полуфинал с командой Швеции.

Российские фигуристы начнут борьбу за последнее золото Олимпиады

В фигурном катании последний комплект медалей будет разыгран в субботу, но борьба за медали начнется уже в пятницу. Как говорится, короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно проиграть. Анастасия Мишина/Александр Галлямов за последний год выиграли чемпионаты России, Европы и мира и в Пекин приехали в качестве фаворитов. Но победить будет не так легко — в командном турнире в короткой они проиграли китайскому дуэту Вэньцзин Суй/Цун Хань. Серебряные призеры Олимпиады в Корее выступают дома и в произвольной планируют исполнять четверную подкрутку. По компонентам они пока что немного сильнее российской пары, так что Насте и Саше нужно исполнять все максимально чисто.

Кроме Мишиной/Галлямова, в парном катании выступят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — в разные годы эти дуэты выигрывали чемпионаты Европы, а теперь разыграют медали на Олимпиаде.

13.30. Фигурное катание. Пары. Короткая программа

Хоккейное сражение за финал со Швецией

Хоккейная сборная России сыграет в полуфинале со Швецией. В последнем матче группового этапа наша команда уступила Чехии (5:6 в овертайме), но в четвертьфинале победила Данию (3:1). Швеция в предыдущем матче отправила домой Канаду и теперь готова сразиться с Россией. А во втором полуфинале Финляндия сыграет против Словакии — кто бы мог представить такую пару перед началом ОИ-2022?

16.10. Хоккей. Мужчины. Полуфинал. Россия — Швеция

Еще в одном виде, связанном со льдом, конькобежном спорте, пройдет гонка на 1000 метров среди мужчин. Россию представят Павел Кулижников и Виктор Муштаков. Кулижников дважды выигрывал чемпионаты мира на этой дистанции — в 2016 и 2020 годах — и столько же раз становился серебряным призером — в 2015-м и 2021-м. Так что здесь есть вполне осязаемый шанс выиграть медаль — вопрос только в том, в какой форме сейчас Павел. У Муштакова медаль в личных дисциплинах на таком уровне была лишь однажды — в 2019 году он взял бронзу на 500 метрах. В Пекине Виктор стал только девятым на этой дистанции, но будем надеяться, что ему повезет в пятницу.

11.30. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

Интересно будет последить и за биатлонистами — здесь все, как обычно, будет непредсказуемо. Мужчины и женщины проведут последние гонки на Олимпиаде — в пятницу в Китае состоятся два масс-старта. Сначала на биатлонный стадион выйдут девушки — из российской сборной в тридцатку спортсменок попали Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они вместе со Светланой Мироновой выиграли серебро в эстафете, так что при чистой стрельбе и достойном ходе могут побороться за высокие места.

У мужчин аналогичная гонка пройдет чуть позже, и в борьбу вступят Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Александр Логинов. Все они получили бронзу в эстафете, хотя до последнего рубежа уверенно лидировали. Подвела стрельба Латыпова, так что теперь стоит надеяться, что это не сильно ударило по моральному состоянию биатлониста. Цветкова тоже в Пекине ждали свои промахи — он дважды стал четвертым в личных гонках. Логинов же выступал ниже своих возможностей, да еще и старая травма локтя обострилась, хотя в эстафетах он отработал выше всяких похвал. В любом случае, масс-старт может стать гонкой сюрпризов.

10.00. Биатлон. Женщины. Масс-старт

12.00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт

Рано утром начнется квалификация в ски-кроссе, где от России заявлены Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев. Сначала все атлеты просто будут распределены по четверкам в зависимости от их времени, а потом уже пройдут заезды в 1/8 финала и так далее. Сергей и Игорь уже принимали участие в Олимпийских играх в 2018 году, и Ридзик даже завоевал там бронзу. Сысоев же ездил только на юниорское первенство мира годом позже, где стал девятым. Так что в ски-кроссе Россия пока не фаворит, но на Олимпиаде случается всякое.

6.45. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. Квалификация

9.00. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. Финальные заезды

Российские спортсмены будут соревноваться и в бобслее в первых двух заездах среди женских двоек. Здесь от нашей страны будет целых два экипажа — Анастасия Макарова/Елена Мамедова и Надежда Сергеева/Юлия Беломестных. Сергеева принимала участие в турнире по монобобу, но заняла там только 11-е место. Девушки не являются фаворитами в этой дисциплине, но поддержать наши команды все равно стоит.

15.00. Бобслей. Женщины. Двойки. Первый заезд

16.30. Бобслей. Женщины. Двойки. Второй заезд