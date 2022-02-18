После отстранения украинской лыжницы положительный тест на запрещенное вещество сдала украинская бобслеистка.

Положительная проба, сданная прямо во время Олимпийских игр, — это уже давно из ряда вон. Времена, когда Бена Джонсона ловили прямо после олимпийского финала, остались в конце 1980-х. С тех пор уровень тестирования и осторожность самих атлетов сделали десять шагов вперед.

Сейчас, даже если кто-то попадается, это почти всегда — внесоревновательная проба. То есть когда к спортсмену внезапно, обычно в тренировочный период, приходит допинг-контроль и находит в организме что-то интересное. На самих соревнованиях ловятся куда реже, хотя и такое бывает. Но позитив на Олимпиаде, главном старте четырехлетия, это из ряда вон.

Приехать с допингом на соревнования, где все живут в Олимпийской деревне и под круглосуточным надзором ВАДА, просто самоубийство. Во время Игр пробы берут практически у всех, далеко не только у призеров. Не готовы к этому могут быть разве что аутсайдеры из экзотических стран, которые в принципе немногое знают про антидопинг.

Поэтому находку анаболического стероида у иранского горнолыжника еще можно как-то объяснить. А вот три запрещенных препарата у украинской лыжницы и один у бобслеистки — вообще никак.

Допинг в бобслее ради последнего места

Лидия Гунько, которая попалась на дигидротестостероне, заняла в соревнованиях по монобобу 20-е место. Звучит более или менее солидно, но на самом деле украинка была последней, уступив даже спортсменке из Ямайки. Проигрыш лидеру — почти десять секунд, то есть целая пропасть для вида спорта, где судьбу медали решают сотые и тысячные доли.

Чуть раньше сразу на трех запрещенных препаратах, один из которых анаболик, попалась другая украинка — лыжница Валентина Каминская. По своему уровню она недалеко ушла от Гунько. Положительная проба была сдана после гонки, где Каминская стала 79-й. После того как у нее забрали олимпийскую аккредитацию и отправили домой, Валентина выложила эмоциональный пост в Instagram.

— Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и конец света для меня, — написала Каминская. — Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за преступление, которого я не совершала.

Но и это еще не все. Буквально полгода назад почти ровно теми же словами оправдывалась за положительную пробу еще одна спортсменка с Украины — триатлонистка Юлия Елистратова. Правда, она попалась не на самой Олимпиаде, а за полтора месяца до ее начала. Просто результаты допинг-контроля стали известны буквально накануне старта Елистратовой на Играх. В ее пробе был найден ЭПО — убойный допинг, доказать случайность его приема почти невозможно.

Но Елистратова попыталась: ее супруг Владимир Турбаевский в интервью «СЭ» утверждал, что во всем виновата прививка от коронавируса. Правда, спустя несколько месяцев ЭПО нашли и у самого Турбаевского. Сейчас они оба в дисквалификации.

У ВАДА уже были претензии к Украине

Допинг-случаев украинского происхождения становится слишком много, чтобы не обратить на это внимания. Тем более что у страны есть проблемы с ВАДА и на системном уровне. Почти три года ВАДА вело расследование под кодовым названием «Операция Геркулес», в попытке доказать, что Национальное антидопинговое агентство Украины в реальности не борется, а помогает своим спортсменам использовать допинг.

ВАДА обнаружило, что агентство действительно организовывало так называемый предвыездной контроль. То есть спортсмены целыми командами организованно приезжали в офис и сдавали пробы. Хотя, по идее, тестирование должно быть внезапным и уж точно не привязанным к графику отъезда за границу.

Еще украинцы выдавали соревновательный контроль за внесоревновательный. Хотя результаты проб были отрицательными, но дело было в другом. Чтобы выступать на международных турнирах, например, легкоатлетам, нужно было определенное количество внесоревновательных проб. Так, агентство брало пробы на внутренних турнирах, а записывало их как внесоревновательные, чтобы улучшить статистику.

Всего этого по совокупности, по мнению ВАДА, оказалось недостаточно для серьезных санкций. Украинцев просто предупредили. Реакция ВАДА на два новых скандала пекинского образца наверняка будет однозначной. Теперь все хранящиеся допинг-пробы украинских спортсменов с прошлых Олимпиад, скорее всего, снова перепроверят. И вот если там найдут что-то интересное, можно ожидать жесткой ответной реакции.