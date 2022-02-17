Каждый день в Пекине очереди за Дунь Дунем. Это главная достопримечательность Олимпиады-2022
Очереди в сувенирные магазины на пекинской Олимпиаде удивили всех. Похоже, Китай не ожидал, что главный талисман Игр — панда Бин Дунь Дунь — окажется таким востребованным. А гости Пекина не думали, что панда будет таким дефицитным продуктом.
До открытия магазина еще два часа, но вдоль ограничительной линии уже пара десятков людей. Все они встали пораньше и решительно настроены завладеть плюшевым сувениром.
Очередь в магазин стала отдельной достопримечательностью Олимпиады. Она вызывающе быстро растет в течение дня и пугает масштабами тех, кто приехал в главный пресс-центр Игр-2022 впервые.
На витринах магазина расписаны правила приобретения Дунь Дуня. Ни один сувенир с Олимпийских игр не доставался посетителям с таким трудом. Даже гости Пекина-2008 не помнят похожих проблем с талисманами. Правда, тогда их было пятеро: Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни.
Полка с пандами в течение дня периодически пополняется. Несколько дней до этого Дунь Дуня в магазине разбирали за какие-то пару часов, теперь поставки более регулярные.
Время в магазине не регламентировано. Некоторые примеряют китайские олимпийские костюмы или фотографируют оставшиеся олимпийские, но весьма бесполезные артефакты. А покупают в 99% случаев только панд. И ведь больше одной купить не получится — не разрешено!
Перед покупкой нужно зарегистрировать свою аккредитацию. Номер вносят в список — и купить по этому же документу второй раз панду нельзя. Приходить с чужими аккредитациями тоже запрещено.
Почти три тысячи за плюшевого медведя, который так полюбился гостям Олимпиады. Удивительно, но с изображением этой панды здесь больше ничего не продавалось. Брелки, значки, наклейки — всего этого в Пекине почему-то не найти.
Ближе к вечеру очередь только увеличивается и начинает проходить через весь огромный зал олимпийского пресс-центра. Люди очень хотят привезти домой талисман этой необычной Олимпиады, даже несмотря на длительное время ожидания.
Чтобы не бегать с объемным пакетом по олимпийским объектам, покупки до отъезда можно оставить в специальных локерах. Главное теперь — не забыть про это сокровище и довезти его все-таки до дома.