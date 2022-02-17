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Пекин-2022

Сегодня, 15:25

Каждый день в Пекине очереди за Дунь Дунем. Это главная достопримечательность Олимпиады-2022

В Пекине каждый день выстраиваются очереди за талисманом Олимпиады пандой Дунь Дунем
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Олимпийские талисманы.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Очереди за олимпийским талисманом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Очереди за олимпийским талисманом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Очереди за олимпийским талисманом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Очереди за олимпийским талисманом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олимпийские талисманы.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Покупка олимпийского талисмана.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олимпийские талисманы.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Очереди за олимпийским талисманом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олимпийский талисман Дунь Дунь.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Три часа ожидания, чтобы купить талисман в столице зимних Игр. И это, если повезет — испытано на себе.

Очереди в сувенирные магазины на пекинской Олимпиаде удивили всех. Похоже, Китай не ожидал, что главный талисман Игр — панда Бин Дунь Дунь — окажется таким востребованным. А гости Пекина не думали, что панда будет таким дефицитным продуктом.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Очереди за олимпийским талисманом.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

До открытия магазина еще два часа, но вдоль ограничительной линии уже пара десятков людей. Все они встали пораньше и решительно настроены завладеть плюшевым сувениром.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Очереди за олимпийским талисманом.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Очередь в магазин стала отдельной достопримечательностью Олимпиады. Она вызывающе быстро растет в течение дня и пугает масштабами тех, кто приехал в главный пресс-центр Игр-2022 впервые.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Очереди за олимпийским талисманом.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На витринах магазина расписаны правила приобретения Дунь Дуня. Ни один сувенир с Олимпийских игр не доставался посетителям с таким трудом. Даже гости Пекина-2008 не помнят похожих проблем с талисманами. Правда, тогда их было пятеро: Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Очереди за олимпийским талисманом.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полка с пандами в течение дня периодически пополняется. Несколько дней до этого Дунь Дуня в магазине разбирали за какие-то пару часов, теперь поставки более регулярные.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олимпийские талисманы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Время в магазине не регламентировано. Некоторые примеряют китайские олимпийские костюмы или фотографируют оставшиеся олимпийские, но весьма бесполезные артефакты. А покупают в 99% случаев только панд. И ведь больше одной купить не получится — не разрешено!

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олимпийские талисманы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перед покупкой нужно зарегистрировать свою аккредитацию. Номер вносят в список — и купить по этому же документу второй раз панду нельзя. Приходить с чужими аккредитациями тоже запрещено.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Покупка олимпийского талисмана. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почти три тысячи за плюшевого медведя, который так полюбился гостям Олимпиады. Удивительно, но с изображением этой панды здесь больше ничего не продавалось. Брелки, значки, наклейки — всего этого в Пекине почему-то не найти.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олимпийские талисманы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ближе к вечеру очередь только увеличивается и начинает проходить через весь огромный зал олимпийского пресс-центра. Люди очень хотят привезти домой талисман этой необычной Олимпиады, даже несмотря на длительное время ожидания.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Очереди за олимпийским талисманом.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чтобы не бегать с объемным пакетом по олимпийским объектам, покупки до отъезда можно оставить в специальных локерах. Главное теперь — не забыть про это сокровище и довезти его все-таки до дома.

Очереди за олимпийским талисманом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олимпийский талисман Дунь Дунь. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
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