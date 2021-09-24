Олимпийский чемпион Пхенчхана возвращается в команду.

Вчера Вячеслав Фетисов жестко атаковал ФХР и сборную заявлением, что отсутствие решения по главному тренеру сборной за несколько месяцев до Олимпиады — это бардак. Случайность или нет, но уже на следующий день Владислав Третьяк неожиданно объявил, что решение принято — в команду возвращается Олег Знарок, а Валерий Брагин будет его консультантом (вспоминая предыдущих консультантов сборной, вероятно, должность номинальная).

Знарок — это в любом случае хорошо, это антибардак, так как наконец снимается вопрос о том, кто будет реальным номером один на скамейке сборной. Последние годы, как раз после его ухода на Олимпиаде, было абсолютно невозможно понять, кто же главный тренер. За постолимпийское время Илья Воробьев, Алексей Кудашов, Валерий Брагин и глава штаба Роман Ротенберг сливались в единое целое. Разобраться, кто принимал какие решения, можно было, только находясь на скамейке и в раздевалке сборной.

Знарок — не Брагин, который десятилетие проработал в молодежке и для которого приглашение в КХЛ и сборную было шансом карьеры, причем в финансовом смысле тоже. Валерий Николаевич не мог и не был готов ставить условия, в которых он будет работать. Олег Валерьевич с тремя Кубками Гагарина, золотом Олимпиады и ЧМ не даст собой помыкать — для него это предложение не подарок с небес, наоборот, он едет в сборную как спаситель. И это, безусловно, главный плюс — после успеха или неудачи в Пекине мы, скорее всего, будем обсуждать тренерские решения Знарка, а не мутные подковерные истории, как-то было на последнем ЧМ.

Но радоваться стоит лишь тому, что наверху вовремя одумались и поняли, что Россия не имеет права везти на Олимпиаду суперзвезд НХЛ с тренерским штабом формата Брагин — Лещев — Титов. Знарок — Жамнов — Зубов (хотя почему Зубов?) — уже прогресс. Хорошо, что собственные ошибки исправили сейчас, а не за месяц до Олимпиады. Впрочем, по информации «СЭ», в штаб сборной могут войти и другие специалисты.

В остальном кандидатура Знарка не гарантирует ничего, кроме того, что Артемий Панарин уж точно приедет в сборную к своему зятю. Новый старый тренер никак не спасет нашу ситуацию с центрами. Не сделает нашу защиту равной канадской, американской или шведской. Не добавит в атаку топ-универсалов. И главное — нет никакой уверенности, что чисто тактическая сторона тренерской работы с приходом Знарка сразу скакнет до нужного уровня. Забывать, что при нем чуть не случился крах в Пхенчхане и камбэк канадцев на ЧМ годом ранее, не стоит. Как и про два последних слабых сезона в «Спартаке».

Так что сегодня стало лишь чуть спокойнее за сборную. Бардак, возможно, и победили — но это совсем не значит, что мы сможем победить и наших соперников на Олимпиаде.