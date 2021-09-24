Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею
13:41
Олег Знарок назначен на пост главного тренера сборной России.
Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером, будет консультантом Знарка.
«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.
Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
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Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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