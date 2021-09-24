Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

Олег Знарок назначен на пост главного тренера сборной России.

Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером, будет консультантом Знарка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.