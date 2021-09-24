Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею

13:41
Олег Знарок. Фото Reuters
Олег Знарок. Фото Reuters
Теги:

Олег Знарок назначен на пост главного тренера сборной России.

Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером, будет консультантом Знарка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12498045

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Стал известен соперник России по 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы
Чемпионат России по летнему биатлону: где смотреть трансляцию
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное