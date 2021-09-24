«Не вижу помех для завоевания золота Олимпиады». Как Россия отреагировала на возвращение Знарка в сборную

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Сегодня стало известно о назначении Олега Знарка главным тренером хоккейной сборной России. Специалист уже руководил командой с 2014 по 2018 год — за это время команда выиграла чемпионат мира (2014) и Олимпиаду (2018). Именно Знарок повезет сборную на Олимпиаду-2022, которая состоится в Пекине. Помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион:

- Надеюсь, это было продуманное решение. Хочется пожелать ему удачи, других вариантов нет. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято, значит, будем ждать побед и болеть за нашу команду. Сейчас неважно, кто из кандидатов приходил мне в голову, остается только пожелать удачи Олегу Валерьевичу.

Вячеслав Быков:

— Я думаю, что все они — Знарок, Зубов и Жамнов — люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть подтвердит свой титул.

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ:

— Хоккей — системообразующий вид спорта для зимней Олимпиады. От результатов нашей команды зависит успех всех наших олимпийцев. Это решение ФХР со своими именитыми руководителями принимает серьезно. Это действительно ответственный шаг, непростое решение. Полностью поддерживаю назначение Знарка. Надеюсь, наша команда с ним покажет серьезный результат на Олимпиаде. Надеюсь, наши игроки НХЛ поддержат это решение. Сейчас команда на подъеме, не вижу помех для завоевания золота Олимпиады.

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

— Знарок — сильный специалист, тренировал «Динамо», уже приводил сборную к олимпийскому золоту. По моим ощущениям, сейчас в хоккее у нас бардак. По-моему, кроме Овечкина, почти никто даже в сборную не хочет приезжать из НХЛ. За идею уже совсем не хотят играть. Может быть, Олег Валерьевич со своим авторитетом сможет собрать и сплотить команду. Есть надежда, что у него все получится. Ни Кудашов, ни Брагин недостаточно авторитетные люди у нас. На этой позиции должен быть уважаемый в спорте человек, который прошел большую карьеру. Будем болеть за сборную Знарка.

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка:

- Вообще, мне Знарок нравится. Профессиональный тренер, характерный. Прямо импонирует мне. Все мы помним его жесты, за которые его наказали! Интересный вариант. Я хочу пожелать ему и всей его команде удачи. Будем болеть и надеяться на победу на Олимпиаде. Мне нравится эта кандидатура.