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«Не вижу помех для завоевания золота Олимпиады». Как Россия отреагировала на возвращение Знарка в сборную

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 15:30
Олег Знарок вернулся в сборную России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок вернулся в сборную России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Эксперты — о главной новости дня.

Сегодня стало известно о назначении Олега Знарка главным тренером хоккейной сборной России. Специалист уже руководил командой с 2014 по 2018 год — за это время команда выиграла чемпионат мира (2014) и Олимпиаду (2018). Именно Знарок повезет сборную на Олимпиаду-2022, которая состоится в Пекине. Помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

Олег Знарок.Знарок в сборной — это победа над бардаком. Но никакой гарантии медалей на Олимпиаде его приход не дает

Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион:

- Надеюсь, это было продуманное решение. Хочется пожелать ему удачи, других вариантов нет. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято, значит, будем ждать побед и болеть за нашу команду. Сейчас неважно, кто из кандидатов приходил мне в голову, остается только пожелать удачи Олегу Валерьевичу.

Вячеслав Быков:

— Я думаю, что все они — Знарок, Зубов и Жамнов — люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть подтвердит свой титул.

Олег Знарок для сборной России&nbsp;&mdash; это прежде всего победа на&nbsp;Олимпийских Играх в&nbsp;2018-м году.

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы РФ:

— Хоккей — системообразующий вид спорта для зимней Олимпиады. От результатов нашей команды зависит успех всех наших олимпийцев. Это решение ФХР со своими именитыми руководителями принимает серьезно. Это действительно ответственный шаг, непростое решение. Полностью поддерживаю назначение Знарка. Надеюсь, наша команда с ним покажет серьезный результат на Олимпиаде. Надеюсь, наши игроки НХЛ поддержат это решение. Сейчас команда на подъеме, не вижу помех для завоевания золота Олимпиады.

Александр Овечкин и&nbsp;Андрей Василевский.Каким будет состав России на Олимпиаде с игроками НХЛ? И есть ли шанс на реванш с Канадой?

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

— Знарок — сильный специалист, тренировал «Динамо», уже приводил сборную к олимпийскому золоту. По моим ощущениям, сейчас в хоккее у нас бардак. По-моему, кроме Овечкина, почти никто даже в сборную не хочет приезжать из НХЛ. За идею уже совсем не хотят играть. Может быть, Олег Валерьевич со своим авторитетом сможет собрать и сплотить команду. Есть надежда, что у него все получится. Ни Кудашов, ни Брагин недостаточно авторитетные люди у нас. На этой позиции должен быть уважаемый в спорте человек, который прошел большую карьеру. Будем болеть за сборную Знарка.

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка:

- Вообще, мне Знарок нравится. Профессиональный тренер, характерный. Прямо импонирует мне. Все мы помним его жесты, за которые его наказали! Интересный вариант. Я хочу пожелать ему и всей его команде удачи. Будем болеть и надеяться на победу на Олимпиаде. Мне нравится эта кандидатура.

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Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное