Каким будет состав России на Олимпиаде с игроками НХЛ? И есть ли шанс на реванш с Канадой?

Оптимальный состав по версии «СЭ».

Президент ИИХФ Рене Фазель дал отличный повод для оптимизма, заявив, что международная федерация близка к соглашению с НХЛ относительно участия ее игроков в Олимпиаде-2022. Прикидывать оптимальные составы топ-сборных всегда было увлекательным занятием. А в ситуации, когда международный турнир с сильнейшими составами проводился последний раз пять лет назад, это интересно вдвойне. «СЭ» предлагает свою версию состава сборной России.

Вратари

Основные кандидаты: Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Семен Варламов, Илья Сорокин (оба — Айлендерс).

Резерв: Сергей Бобровский (Флорида), Александр Георгиев (Рейнджерс), Илья Самсонов (Вашингтон), Игорь Шестеркин (Рейнджерс.;

С основным вратарем сборной все ясно — последние два года Андрей Василевский безоговорочно лучший в НХЛ. В лиге стабильно играют восемь российских вратарей, и оставшиеся две позиции в сборной может занять кто угодно. И не столько потому, что не важно, кто будет страховать Василевского, сколько из-за того, что уровень вратарей очень неплох.

Отлично проявляет себя в «Айлендерс» Семен Варламов, а с нынешнего сезона компанию ему составляет Илья Сорокин. Опытный Варламов может занять позицию бэкапа, но нельзя сказать, что Сорокин или Игорь Шестеркин сейчас сильно уступают ему в классе. Могут улучшиться и позиции Сергея Бобровского, но для этого ему нужно начать следующий сезон намного лучше, чем он провел за «Флориду» два последних.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Защитники

Основные кандидаты: Владислав Гавриков (Коламбус), Никита Задоров (Чикаго), Никита Зайцев, Артем Зуб (оба — Оттава), Дмитрий Орлов (Вашингтон), Иван Проворов (Филадельфия), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй).

Резерв: Николай Кныжов (Сан-Хосе), Дмитрий Куликов (Эдмонтон), Илья Любушкин (Аризона), Александр Романов (Монреаль).

Сразу пять из семи защитников оптимального состава сборной сыграли в Риге, и это немного пугает: если уж с такой обороной мы отлетели от средненьких канадцев, то чего ждать от игры против топ-составов лучших сборных мира? Наилучшее впечатление произвел Дмитрий Орлов, который качественно подключался в атаку и был надежен у своих ворот, а вот от Проворова и Гаврикова ждали большего.

Радует, что в нынешнем сезоне НХЛ заиграли молодые российские защитники: если Александр Романов и Николай Кныжов продолжат так прогрессировать, то вполне могут и подвинуть кого-то из семерки сильнейших. В случае чего есть Илья Любушкин или Дмитрий Куликов, а вот Никита Нестеров этим ЧМ скорее выкинул себя из числа кандидатов.

Безусловно, сейчас за оборону не так боязно, как пять лет назад. В топ-защитников НХЛ выросли Проворов и Сергачев, прибавили Орлов, Гавриков и Задоров, немного воспрянул в «Оттаве» Зайцев, успешно дебютировал в лиге его одноклубник Зуб. Но у канадцев, шведов или американцев защитная линия все равно выглядит посильнее.

Иван Проворов. Фото AFP

Нападающие

Основные кандидаты: Иван Барбашев, Владимир Тарасенко (оба — Сент-Луис), Павел Бучневич, Артемий Панарин (оба — Рейнджерс), Дмитрий Воронков (Ак Барс), Денис Гурьянов (Даллас), Кирилл Капризов (Миннесота), Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба — Вашингтон), Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Евгений Малкин (Питтсбург), Валерий Ничушкин (Колорадо), Андрей Свечников (Каролина), Вадим Шипачев (Динамо М).

Резерв: Михаил Григоренко (Коламбус), Никита Гусев (Флорида), Илья Михеев (Торонто), Иван Морозов (СКА), Владислав Наместников (Детройт), Александр Радулов («Даллас»), Яков Тренин (Нэшвилл).

С классными нападающими в России никогда проблем не было. В любые времена в НХЛ были российские крайние форварды, которые доминировали в лиге. Сейчас это Никита Кучеров, лидирующий в списке лучших бомбардиров в плей-офф, Артемий Панарин, набирающий по полтора очка за игру, шикарно дебютировавший в НХЛ Кирилл Капризов. По-прежнему в порядке Александр Овечкин и Владимир Тарасенко, а Андрея Свечникова можно назвать одним из самых прогрессирующих игроков лиги. Вот и заполнили фланги трех первых троек.

Получается, что нет места ни для Никиты Гусева, ни для Александра Радулова, ни для еще нескольких креативных форвардов — в четвертой тройке от них будет немного пользы. Зато отлично должен вписаться Денис Гурьянов из «Далласа», который обладает отличным броском и явно пригодится в большинстве, но при этом хорош в силовой борьбе. Наверняка будет в команде и Валерий Ничушкин, который сильно прибавил в последние два сезона.

Непонятна ситуация и с Павлом Бучневичем, у которого со сборной пока складывалось не очень. Правда, место для него может освободиться, если по плохому сценарию пойдут переговоры с Панариным — после скандала этого сезона ничего исключать нельзя.

С центрфорвардами все гораздо сложнее. Евгений Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ, и если наказание вдруг не смягчат, то он не сможет принять участие в Олимпиаде. Смущает и состояние здоровья Евгения Малкина — The Athletic сообщил, что игрок «Питтсбурга» усугубил травму колена в матче регулярного чемпионата, а недавно перенес операцию на колене. Предсезонку Малкин пропустит, и пока непонятно, в каком состоянии он будет к Олимпиаде. Поедет-то в Пекин он в любом случае, но хотелось бы видеть там Малкина в идеальном состоянии.

Для нижних троек есть один идеальный центр — Иван Барбашев из «Сент-Луиса». Он и в клубе отлично выполняет эту роль. А вот дальше уже сложнее — скорее всего, придется брать центра из КХЛ. Владислав Наместников не рассматривался штабом сборной перед этим ЧМ, а Якова Тренина в «Нэшвилле» окончательно перевели на фланг. Выбирать наверняка будут между Воронковым и Морозовым, и тут у первого есть преимущество: в России не так много хоккеистов, которые так хороши на чужом пятаке и настолько яростны в силовой борьбе. Пожалуй, Дмитрий уже сейчас готов к НХЛ, но у него еще два года контракта с «Ак Барсом».

Если Кузнецов не сможет сыграть на Олимпиаде, его во втором звене должен заменить Вадим Шипачев — лучший центрфорвард КХЛ. Других креативных центров даже близко к нему по уровню у нас нет. И от этого очень грустно.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Получится ли взять реванш у Канады?

После поражения от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира руководство российской сборной пообещало реабилитироваться уже в следующей игре против принципиального соперника. Есть большая вероятность того, что эта возможность представится уже в Пекине. Правда, шансов у сборной России намного меньше, чем на чемпионате мира.

Сильнейший состав Канады — сплошь суперзвезды НХЛ. В оптимальном ростере может не найтись место даже Митчу Марнеру из «Торонто». В атаке есть готовое звено Маршан — Кросби — Бержерон, которое разрывало на Кубке мира-2016. С того времени все трое не сбавили, несмотря на возраст. Ударная тройка — просто взрыв мозга. Самые яркие нападающие НХЛ Макдэвид и Маккиннон вместе с Юбердо.

Хватает звезд и в обороне — из возрастных защитников в оптимальный состав наверняка попадут только Пьетранджело и Даути. Основным вратарем же будет Кэри Прайс, во многом благодаря игре которого «Монреаль» удивляет всех в плей-офф, или претендент на «Везину» Марк-Андре Флери.

Главное преимущество канадцев по составу — шикарный выбор центрфорвардов. Все помнят, что на Кубке мира у Канады было девять отличных центров, которые уверенно выглядели и на флангах. Россию же без Кузнецова ждут большие проблемы.

Состав сборной России. Версия «СЭ». Фото «СЭ»