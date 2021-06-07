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Каким будет состав России на Олимпиаде с игроками НХЛ? И есть ли шанс на реванш с Канадой?

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 08:00
Александр Овечкин и Андрей Василевский. Фото AFP Андрей Василевский. Фото USA Today Sports Иван Проворов. Фото AFP Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Состав сборной России. Версия «СЭ». Фото «СЭ» Состав сборной Канады. Версия «СЭ». Фото «СЭ»
Александр Овечкин и Андрей Василевский. Фото AFP
Теги:
Оптимальный состав по версии «СЭ».

Президент ИИХФ Рене Фазель дал отличный повод для оптимизма, заявив, что международная федерация близка к соглашению с НХЛ относительно участия ее игроков в Олимпиаде-2022. Прикидывать оптимальные составы топ-сборных всегда было увлекательным занятием. А в ситуации, когда международный турнир с сильнейшими составами проводился последний раз пять лет назад, это интересно вдвойне. «СЭ» предлагает свою версию состава сборной России.

Вратари

Основные кандидаты: Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Семен Варламов, Илья Сорокин (оба — Айлендерс).
Резерв: Сергей Бобровский (Флорида), Александр Георгиев (Рейнджерс), Илья Самсонов (Вашингтон), Игорь Шестеркин (Рейнджерс.;

С основным вратарем сборной все ясно — последние два года Андрей Василевский безоговорочно лучший в НХЛ. В лиге стабильно играют восемь российских вратарей, и оставшиеся две позиции в сборной может занять кто угодно. И не столько потому, что не важно, кто будет страховать Василевского, сколько из-за того, что уровень вратарей очень неплох.

Отлично проявляет себя в «Айлендерс» Семен Варламов, а с нынешнего сезона компанию ему составляет Илья Сорокин. Опытный Варламов может занять позицию бэкапа, но нельзя сказать, что Сорокин или Игорь Шестеркин сейчас сильно уступают ему в классе. Могут улучшиться и позиции Сергея Бобровского, но для этого ему нужно начать следующий сезон намного лучше, чем он провел за «Флориду» два последних.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Защитники

Основные кандидаты: Владислав Гавриков (Коламбус), Никита Задоров (Чикаго), Никита Зайцев, Артем Зуб (оба — Оттава), Дмитрий Орлов (Вашингтон), Иван Проворов (Филадельфия), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй).
Резерв: Николай Кныжов (Сан-Хосе), Дмитрий Куликов (Эдмонтон), Илья Любушкин (Аризона), Александр Романов (Монреаль).

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Сразу пять из семи защитников оптимального состава сборной сыграли в Риге, и это немного пугает: если уж с такой обороной мы отлетели от средненьких канадцев, то чего ждать от игры против топ-составов лучших сборных мира? Наилучшее впечатление произвел Дмитрий Орлов, который качественно подключался в атаку и был надежен у своих ворот, а вот от Проворова и Гаврикова ждали большего.

Радует, что в нынешнем сезоне НХЛ заиграли молодые российские защитники: если Александр Романов и Николай Кныжов продолжат так прогрессировать, то вполне могут и подвинуть кого-то из семерки сильнейших. В случае чего есть Илья Любушкин или Дмитрий Куликов, а вот Никита Нестеров этим ЧМ скорее выкинул себя из числа кандидатов.

Безусловно, сейчас за оборону не так боязно, как пять лет назад. В топ-защитников НХЛ выросли Проворов и Сергачев, прибавили Орлов, Гавриков и Задоров, немного воспрянул в «Оттаве» Зайцев, успешно дебютировал в лиге его одноклубник Зуб. Но у канадцев, шведов или американцев защитная линия все равно выглядит посильнее.

Иван Проворов. Фото AFP
Иван Проворов. Фото AFP

Нападающие

Основные кандидаты: Иван Барбашев, Владимир Тарасенко (оба — Сент-Луис), Павел Бучневич, Артемий Панарин (оба — Рейнджерс), Дмитрий Воронков (Ак Барс), Денис Гурьянов (Даллас), Кирилл Капризов (Миннесота), Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба — Вашингтон), Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Евгений Малкин (Питтсбург), Валерий Ничушкин (Колорадо), Андрей Свечников (Каролина), Вадим Шипачев (Динамо М).
Резерв: Михаил Григоренко (Коламбус), Никита Гусев (Флорида), Илья Михеев (Торонто), Иван Морозов (СКА), Владислав Наместников (Детройт), Александр Радулов («Даллас»), Яков Тренин (Нэшвилл).

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С классными нападающими в России никогда проблем не было. В любые времена в НХЛ были российские крайние форварды, которые доминировали в лиге. Сейчас это Никита Кучеров, лидирующий в списке лучших бомбардиров в плей-офф, Артемий Панарин, набирающий по полтора очка за игру, шикарно дебютировавший в НХЛ Кирилл Капризов. По-прежнему в порядке Александр Овечкин и Владимир Тарасенко, а Андрея Свечникова можно назвать одним из самых прогрессирующих игроков лиги. Вот и заполнили фланги трех первых троек.

Получается, что нет места ни для Никиты Гусева, ни для Александра Радулова, ни для еще нескольких креативных форвардов — в четвертой тройке от них будет немного пользы. Зато отлично должен вписаться Денис Гурьянов из «Далласа», который обладает отличным броском и явно пригодится в большинстве, но при этом хорош в силовой борьбе. Наверняка будет в команде и Валерий Ничушкин, который сильно прибавил в последние два сезона.

Непонятна ситуация и с Павлом Бучневичем, у которого со сборной пока складывалось не очень. Правда, место для него может освободиться, если по плохому сценарию пойдут переговоры с Панариным — после скандала этого сезона ничего исключать нельзя.

С центрфорвардами все гораздо сложнее. Евгений Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ, и если наказание вдруг не смягчат, то он не сможет принять участие в Олимпиаде. Смущает и состояние здоровья Евгения Малкина — The Athletic сообщил, что игрок «Питтсбурга» усугубил травму колена в матче регулярного чемпионата, а недавно перенес операцию на колене. Предсезонку Малкин пропустит, и пока непонятно, в каком состоянии он будет к Олимпиаде. Поедет-то в Пекин он в любом случае, но хотелось бы видеть там Малкина в идеальном состоянии.

Для нижних троек есть один идеальный центр — Иван Барбашев из «Сент-Луиса». Он и в клубе отлично выполняет эту роль. А вот дальше уже сложнее — скорее всего, придется брать центра из КХЛ. Владислав Наместников не рассматривался штабом сборной перед этим ЧМ, а Якова Тренина в «Нэшвилле» окончательно перевели на фланг. Выбирать наверняка будут между Воронковым и Морозовым, и тут у первого есть преимущество: в России не так много хоккеистов, которые так хороши на чужом пятаке и настолько яростны в силовой борьбе. Пожалуй, Дмитрий уже сейчас готов к НХЛ, но у него еще два года контракта с «Ак Барсом».

Если Кузнецов не сможет сыграть на Олимпиаде, его во втором звене должен заменить Вадим Шипачев — лучший центрфорвард КХЛ. Других креативных центров даже близко к нему по уровню у нас нет. И от этого очень грустно.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Получится ли взять реванш у Канады?

После поражения от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира руководство российской сборной пообещало реабилитироваться уже в следующей игре против принципиального соперника. Есть большая вероятность того, что эта возможность представится уже в Пекине. Правда, шансов у сборной России намного меньше, чем на чемпионате мира.

Сильнейший состав Канады — сплошь суперзвезды НХЛ. В оптимальном ростере может не найтись место даже Митчу Марнеру из «Торонто». В атаке есть готовое звено Маршан — Кросби — Бержерон, которое разрывало на Кубке мира-2016. С того времени все трое не сбавили, несмотря на возраст. Ударная тройка — просто взрыв мозга. Самые яркие нападающие НХЛ Макдэвид и Маккиннон вместе с Юбердо.

Хватает звезд и в обороне — из возрастных защитников в оптимальный состав наверняка попадут только Пьетранджело и Даути. Основным вратарем же будет Кэри Прайс, во многом благодаря игре которого «Монреаль» удивляет всех в плей-офф, или претендент на «Везину» Марк-Андре Флери.

Главное преимущество канадцев по составу — шикарный выбор центрфорвардов. Все помнят, что на Кубке мира у Канады было девять отличных центров, которые уверенно выглядели и на флангах. Россию же без Кузнецова ждут большие проблемы.

Состав сборной России. Версия "СЭ". Фото "СЭ"
Состав сборной России. Версия «СЭ». Фото «СЭ»
Состав сборной Канады. Версия "СЭ". Фото "СЭ"
Состав сборной Канады. Версия «СЭ». Фото «СЭ»

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