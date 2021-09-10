Не брать Овечкина и Малкина на Олимпиаду? На такое не решится никто

Но можно не строить команду исключительно вокруг ветеранов, а найти им нужную роль.

Детский тренер Кучерова заставил задуматься

В прошедшую среду многоопытного коллегу Рабинера прилично ошарашили всего одной фразой. После того как он ее ретранслировал в массы, то сильно удивились и остальные. Дело было во время презентации Кубка Стэнли в московской школе «Белые медведи», куда трофей привез Никита Кучеров. Инициатор акции от журналистского внимания скрытно ускользнул, словно вампир, испугавшийся солнечного света. За своего звездного воспитанника отдувался успешный детский тренер, а когда-то неплохой нападающий Геннадий Курдин. Специалист, известный старорежимными и порой скандальными методами воспитания подрастающего поколения, за словом в карман не лезет. Ветеран в этот раз крамольно заявил, что время Александра Овечкина и Евгения Малкина ушло, поэтому их не стоит брать на пекинскую Олимпиаду-2022. Пора уступить водительское место в сборной России игрокам другого поколения, в том числе и его воспитаннику Кучерову.

Сгоряча кажется, что Курдин, восхваляя своего любимчика, замахнулся на святое. То есть на двух из трех самых раскрученных российских игроков (третий — Артемий Панарин) современности. Оба, несмотря на солидный возраст, по-прежнему востребованы и находятся на хорошем счету в сильнейшей лиге мира. Если исходить из очевидной точки зрения, что на Олимпиаду поедут лучшие хоккеисты страны, то Овечкин и Малкин там быть должны. Александр даже по самым пристрастным оценкам входит в число самых-самых на позиции крайнего форварда и в топ-9 сборной России попадает без проблем. Евгению, несмотря на наметившийся в силу возраста регресс, нет ни единой достойной альтернативы на позиции центрального нападающего. Все остальные заметно уступают ему в классе и опыте.

Овечкин

Александр без вопросов — главный символ нынешней хоккейной эпохи во всей галактике. По совокупности факторов еще самая узнаваемая и авторитетная фигура из мира спорта в России. Великий игрок, завоевавший все командные титулы, кроме олимпийского золота. Он жаждет устранить этот пробел. Пекин будет для него последним шансом. Не думаю, что в мире есть тренер, который возьмет на себя ответственность и прокатит Александр мимо Пекина. Совершенная утопия. Правительство и народ не поймут. Однако мне хочется немного пойти против всеобщего мнения и в заявлении Курдина отыскать долю здравого смысла.

Команда, ставящая задачей выиграть медаль, не должна строиться вокруг уважаемых и заслуженных ветеранов, лучшие годы которых позади, в составе есть не менее классные мастера возрастом помоложе. Если обратиться к истории, то Овечкин и Малкин лучше всего выступили на Олимпиаде в далеком Турине-2006. Тогда они были молодыми, перспективными и голодными до больших турниров парнями, прекрасно дополнявшими более опытных партнеров. В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Овечкину с Малкиным уже отдали в руки всю власть. На выходе получилась полная катастрофа как в индивидуальном плане, так и в командном. Семь лет назад они забили только в первом матче турнира сборной Словении. Дальше — ничего. Хотя именно тогда оба находились на пике. В настоящий момент Кучеров и Панарин играют объективно на более высоком уровне. Капризов и Свечников-младший уже подобрались вплотную.

В «Вашингтоне», где Овечкину созданы все условия для процветания, он лишь раз выиграл Кубок Стэнли, а больше к нему и близко не подбирался. Единственный титул «Кэпиталз» стал возможен благодаря гению Евгения Кузнецова, выдавшего плей-офф всей своей жизни. В остальные годы все старания Александра по завоеванию титула быстро заканчивались — в первом-втором раундах. В сборной России под него не перестраивали систему игры, как в НХЛ, либо не сумели этого сделать.

На заре карьеры его энтузиазма хватало, чтобы тащить за собой остальных. Позднее Овечкин в лучшем случае выглядел прекрасным дополнением для уже имевшегося костяка. На ЧМ-2014 в Минске он стал важной фигурой, успев сыграть после непопадания «Кэпиталз» в плей-офф за сборную еще на Евротуре. Но царем и богом в той команде все-таки был главный тренер Олег Знарок. Три партнера по команде на том чемпионате набрали больше очков, включая Виктора Тихонова и Сергея Плотникова.

Малкин

Малкин имеет за душой великолепный ЧМ-2012. Лучшего выступления отдельно взятого российского игрока на большом турнире на своей памяти не припомню. Жить прошлыми заслугами для державы, в которой хоккей претендует на то, чтобы считаться национальным видом спорта, нельзя. Но после дисквалификации Евгения Кузнецова выбора на позиции центрального не осталось от слова «совсем», поэтому в Малкина надо верить. Иных вариантов нет. Не просто ставить в центр первого звена, а предварительно разобраться, как можно использовать его в нынешнем состоянии наиболее эффективно.

Самое интересное и одновременно сложное видится в другом. Это даже не потенциальное изменение роли двух звезд в национальной команде. Есть ли в штабе сборной России авторитетная фигура, которая не просто отдаст приказ, а сумеет с ходу встроить Овечкина с Малкиным в команду? С этим вообще все плохо. Надо как-то убедить форварда «Вашингтона», что, допустим, место в третьем звене с 12-13 минутами за матч и только второе большинство — не издевательство, а крайняя необходимость. В последний раз Овечкин сталкивался с этим почти 20 лет назад, когда был мальчишкой в «Динамо», во всем слушая главных тренеров и старших товарищей.

Перед глазами есть один пример успешной трансформации русского игрока из звезды в актера второго плана. Это Илья Ковальчук. Олимпийское золото Пхенчхана, Кубок Гагарина с «Авангардом», бронза на ЧМ-2019 — все без исключения отмечали, какую большую работу ветеран проделал в раздевалке. Хотя на площадке на него уже не делали основную ставку. Он не так давно считался суперзвездой с эго вселенского размера. Ковальчук возвращался в Россию, и его адаптация к новой роли происходила постепенно. Тогда как Овечкин прилетит в Пекин и сразу должен будет измениться. При условии что в сборной России поймут очевидные вещи, которые немного нескладно пытался донести Курдин. Строить команду, которая замахнется на медали, вокруг Овечкина и в меньшей степени Малкина будет ошибкой. Использовать их опыт и мастерство — совсем другое дело.