Жамнов: «Шипачев впечатляет по очкам, но сезон длинный. Мы никого не списываем со счетов»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» прокомментировал игру Вадима Шипачева на старте регулярки КХЛ и состояние здоровья Евгения Малкина.

— Вадим Шипачев впечатляет вас на старте сезона?

— По очкам впечатляет. Но сезон длинный. Надо посмотреть, кто как будет играть ближе к Олимпиаде. Мы никого не списываем со счетов. Рассматриваем и Вадима Шипачева, и других ребят. Мы представим расширенный список кандидатов из НХЛ и КХЛ. Произойти может все, что угодно. До 10 января мы будем перестраховываться. Все объявим после 12 числа, когда пройдет совещание.

— Общались ли вы с Евгением Малкиным? Не беспокоит ли вас, что ведущий центр сборной пропустит два месяца на старте регулярки НХЛ?

— Да, я общался с Женей, когда он был здесь. Прекрасно понимаю, что у него за травма. Самое главное, чтобы он не форсировал восстановление и вышел тогда, когда будет готов на сто процентов. Как я понимаю, это произойдет не раньше декабря. Надеюсь, что он полностью восстановится. Мы на него рассчитываем. Главное, чтобы реабилитация прошла шаг за шагом без форсирования.

8 октября была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.