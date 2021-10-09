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Главный тренер сборной России Жамнов: «Панарин готов помочь сборной на Олимпиаде»

15:05
Артемий Панарин. Фото photo.khl.ru
Артемий Панарин. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии в Олимпиаде-2022 нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Артемий Панарин подтвердил, что поедет на Олимпиаду?

— Он настроен ехать на Олимпиаду. Не вижу никаких препятствий, что Тема откажется. Мы все с ним обсудили. Он готов помочь сборной на Олимпиаде.

8 октября была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Михаил Скрыль все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное