Главный тренер сборной России Жамнов: «Панарин готов помочь сборной на Олимпиаде»
15:05
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии в Олимпиаде-2022 нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.
— Артемий Панарин подтвердил, что поедет на Олимпиаду?
— Он настроен ехать на Олимпиаду. Не вижу никаких препятствий, что Тема откажется. Мы все с ним обсудили. Он готов помочь сборной на Олимпиаде.
8 октября была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.
Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
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