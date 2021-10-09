Главный тренер сборной России — о первой тройке сборной на ОИ-2022, тренерском штабе, Малкине и Панарине.

— Прокомментируйте объявление первой тройки хоккеистов сборной России на Олимпиаду-2022.

— Честно, я не до конца понимаю, для чего нужно объявлять первую тройку игроков. Сборная все равно потом представит расширенный список, куда попадут все ребята. Разницы не вижу. Возможно, хочется создать ажиотаж — это важно для организаторов.

— Как принималось решение о тройке хоккеистов?

— Мы приняли решение совместно с ФХР. Повторюсь, это палка о двух концах. Я не вижу смысла называть трех игроков. Ясно, что и Кучеров, и Василевский, и Овечкин — те кандидаты, на которых мы рассчитываем на Олимпиаде. Надеюсь, травмы не помешают им сыграть в Китае. Если и называть список, то он должен быть расширенным. Я помню ситуации, которые возникали, например, в 1998 и 2002 годах. Устанавливали дедлайн: до определенной даты называли 15 человек, потом остальных. Для некоторых игроков, которые не попадают в первый список, это добавляет нервозности. Другие успокаиваются, что они в составе. Понятно, что некоторые кандидаты не обсуждаются. За некоторыми игроками следит тренерский штаб. Они — под вопросом. Со спортивной точки зрения логичнее представить расширенный состав и смотреть за всеми кандидатами. Спортивные люди, которые связаны с хоккеем, понимают, кто будет в составе на сто процентов, а кто еще под вопросом.

— Не считаете, что выделение кого-то отдельно может привести к обидам от игроков, которых не включили в тройку?

— Уверен, что нет. Я уже общался со многими игроками, в том числе с Артемием Панариным. Могу заверить, что никаких обид нет. Все всё прекрасно понимают. Есть правила, которые мы обязаны выполнить. Мы их и выполнили. Никакой обиды со стороны игроков нет. Повторюсь, со многими я разговаривал. До кого не дозвонился, еще буду общаться. Мы назовем расширенный список и будем следить за каждым.

— Панарин подтвердил, что поедет на Олимпиаду?

— Он настроен ехать на Олимпиаду. Не вижу никаких препятствий, что Тема откажется. Мы все с ним обсудили. Он готов помочь сборной.

— Идею о представлении троек выдвинули ИИХФ и НХЛ. Можно на основании этого сделать вывод, что хоккеисты из НХЛ точно поедут в Китай? У НХЛ ведь все равно остается путь для отступления в виде напряженной ковидной обстановки.

— У них есть путь для отступления до 10 января. Глядя на то, как все происходит сейчас, не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Уверен, что энхаэловцы примут участие в Олимпиаде. Вы, наверное, знаете, что у них обязательна вакцинация для игроков. Даже были случаи, когда тренера, который не привился, освобождали от должности. Все серьезно. Пока нет никаких моментов, из-за которых НХЛ может отказаться. Все идет к тому, что энхаэловцы будут участвовать и турнир на самом деле будет сильным.

— Была новость, что вас рекомендовали на должность главного тренера сборной, но новости о подписанном контракте не было. Вы подписали контракт со сборной?

— Я говорил несколько раз, что сейчас для меня главное — собрать тренерский штаб, который я должен озвучить 12 октября на совещании. Не вижу никаких проблем в подписании контракта. Для меня это не самое главное. Больше интересовали другие нюансы, которые я обсуждал с руководителями.

— Сейчас у вас есть понимание, кого вы хотели бы видеть в тренерском штабе?

— Да, но озвучивать его сейчас я не буду. Все кандидаты, с которыми я общался, согласны на работу. Никто не отказался. 12 октября вы все узнаете.

— Планируете ли подключить к скаутской работе Владимира Малахова, который живет в Северной Америке и имеет опыт работы в «Айлендерс» и сборной?

— Да, он работает в скаутском штабе по Северной Америке. У него большой опыт, он следит за всеми игроками. К нему не раз обращались перед чемпионатами мира. Планируем с ним сотрудничать в дальнейшем.

— Как часто вы планируете летать за океан? Одно дело общаться со скаутами, другое — разговаривать лично с главным тренером.

— Я однозначно полечу за океан. И не только чтобы повидаться и сходить на ужин. Полечу, чтобы поговорить с игроками, объяснить философию тренерского штаба, что мы хотим видеть от хоккеистов и как хотим играть. Времени осталось не так много. Хотим донести до игроков свое видение, чтобы все были на одной волне. Хоккеисты прилетят буквально за два дня до начала Олимпиады. Заниматься тактическими схемами и что-то наигрывать на льду за это время бесполезно. Надо, чтобы ребята все знали и понимали, как мы планируем играть.

— Вопрос о том, повезете ли вы сборную на Евротур, пока открыт?

— Давайте дождемся 12-го числа. Сейчас больше фокус на игроках из-за океана. Потому что основная часть ведущих хоккеистов играет там. Но и за ребятами в КХЛ мы следим. Наверняка в сборную попадут и хоккеисты из КХЛ, если они будут играть на хорошем уровне.

— Сразу приходит в голову фамилия Шипачева. Вадим впечатляет вас на старте сезона?

— По очкам впечатляет. Но сезон длинный. Надо посмотреть, кто как будет играть ближе к Олимпиаде. Мы никого не списываем со счетов. Рассматриваем и Вадима Шипачева, и других ребят. Мы представим расширенный список кандидатов из НХЛ и КХЛ. Произойти может все что угодно. До 10 января мы будем перестраховываться. Все объявим после 12-го числа, когда пройдет совещание.

— Общались ли вы с Евгением Малкиным? Не беспокоит ли вас, что ведущий центр сборной пропустит два месяца на старте регулярки НХЛ?