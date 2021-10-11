Вылегжанин считает, что Клебо способен выступить в каждой гонке на Олимпиаде в Пекине

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин считает, что шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо способен выступить в каждой гонке на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«А почему нет? Он же стартовал на чемпионате мира во всех гонках? Если его привезут до финиша, то там он и покажет свой знаменитый спринт, это его коронка. Если не привезут — отстанет. Петтер Нортуг так же бегал свои гонки. Если вспомнить дуатлон, Клебо не выдержал до финиша и бросил бороться. А 50 км он доехал вместе с Иверсеном и Большуновым — и победил бы, не случись дисквалификации. Поэтому и на Играх, как мне кажется, он будет выходить на гонку, не думая о том, чтобы от всех убежать», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил уверенность, что чемпион мира Александр Большунов пробежит на Олимпиаде все гонки вместе с Клебо.