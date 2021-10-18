Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал назначение Валерия Каменского и Игоря Есмантовича своими советниками на время Олимпиады в Пекине.

«Защищать титул всегда тяжелее. Понятно, что будет трудно, на ОИ приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Посмотрите, сколько в НХЛ играет немцев и швейцарцев сейчас. Это спорт, на Олимпиаде может произойти все что угодно. Да, канадцы сильны, но всегда можно настроиться. Иллюзий никто не строит, но верю, что у нашей команды есть все для борьбы.

Пока тяжело сказать о китайской специфике. У меня был опыт в Риге на ЧМ, но тут все будет иначе. Наверное, лишний раз куда-нибудь пойти будет нельзя. Игроки НХЛ это проходили в прошедшем сезоне. Не вижу проблем, чтобы это как-то сказалось на результате. Все будут в одинаковых условиях.

Как пришла идея назначить советников? Направление мы им дадим. Тот же Каменский — человек с большим опытом. Иногда я с ним советовался, когда даже стоял на лавке. Есмантович хорошо знает игроков с российского рынка, все это пойдет в дело", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.