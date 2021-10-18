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«Иногда с ним советовался, даже когда стоял на лавке». Жамнов — о Каменском и Есмантовиче в роли советников тренера

Жамнов объяснил, почему Каменский и Есмантович станут его советниками на Олимпийских играх
12:46
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал назначение Валерия Каменского и Игоря Есмантовича своими советниками на время Олимпиады в Пекине.

«Защищать титул всегда тяжелее. Понятно, что будет трудно, на ОИ приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Посмотрите, сколько в НХЛ играет немцев и швейцарцев сейчас. Это спорт, на Олимпиаде может произойти все что угодно. Да, канадцы сильны, но всегда можно настроиться. Иллюзий никто не строит, но верю, что у нашей команды есть все для борьбы.

Пока тяжело сказать о китайской специфике. У меня был опыт в Риге на ЧМ, но тут все будет иначе. Наверное, лишний раз куда-нибудь пойти будет нельзя. Игроки НХЛ это проходили в прошедшем сезоне. Не вижу проблем, чтобы это как-то сказалось на результате. Все будут в одинаковых условиях.

Как пришла идея назначить советников? Направление мы им дадим. Тот же Каменский — человек с большим опытом. Иногда я с ним советовался, когда даже стоял на лавке. Есмантович хорошо знает игроков с российского рынка, все это пойдет в дело", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное