В Олимпии зажгли олимпийский огонь Игр в Пекине
12:42
В Греции сегодня, 18 октября, зажгли огонь зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).
Из-за распространения коронавируса мероприятие организовали без зрителей. На нем присутствовали президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие официальные лица.
Завтра, 19 октября, олимпийский огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом афинском стадионе «Панатинаикос». Затем огонь доставят специальным чартерным рейсом в Пекин.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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