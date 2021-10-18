В Олимпии зажгли олимпийский огонь Игр в Пекине

В Греции сегодня, 18 октября, зажгли огонь зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

Из-за распространения коронавируса мероприятие организовали без зрителей. На нем присутствовали президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие официальные лица.

Завтра, 19 октября, олимпийский огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом афинском стадионе «Панатинаикос». Затем огонь доставят специальным чартерным рейсом в Пекин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.