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Жамнов отметил, что может остаться главным тренером сборной России и после Олимпиады-2022

Жамнов отметил, что может остаться главным тренером сборной России и после Олимпиады-2022
12:52
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, у каких специалистов научился тренерской работе, а также прокомментировал подробности своего контракта с Федерацией хоккея России (ФХР).

«От каждого тренера, с которым я работал, возьму по чуть-чуть. Тихонов — один из величайших тренеров в нашей хоккейной истории. От него нужно брать победы, при нем сборная все время была на вершине.

Концепция Юрзинова мне близка. Я видел его каждый день. Мы сидели на сборах долго, он был мне как отец. До сих пор с ним общаюсь, он меня тоже поздравил. От него взял бы и общение с игроками, и тактические схемы. От него возьму больше, чем от кого-либо.

У нас есть регламент в федерации. Пока контракт заключен до конца Олимпийских игр. Но там есть пункт о возможном продлении. Все будет зависеть от нас. Сейчас надо сконцентрироваться на Олимпиаде. Всегда хочется побольше времени. Если бы начал с первых месяцев лета, было бы попроще. Но я не жалуюсь, я сам согласился. Понимаю всю ответственность, я готов", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное