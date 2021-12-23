Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Когда приедут игроки НХЛ, тогда это будет их уровень Олимпиады. Если они не поедут, значит, будет уровень нашего российского чемпионата, европейских лиг. Хочу просто пожелать удачи нашим ребятам! Решение уже принято. Могу сказать, что с удовольствием буду смотреть олимпийские игры и поддерживать нашу команду. Это особенный турнир для национальной команды, для нашей страны. Желаю удачи ребятам, которые будут играть. Будем за них болеть!», — сказал Яшин «СЭ».

22 декабря было объявлено, что игроки НХЛ не примут участия в Играх-2022 года, несмотря на предварительную договоренность.