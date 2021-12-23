Путин назвал неприемлемым и ошибочным решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции назвал ошибочным решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине (Китай).

«Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР. Спорт, как и искусство, должны объединять людей. И когда спорт лишают основной его ценности, наносится ущерб всему мировому сообществу. Поддержания отношения между странами ликвидируются — это ошибка», — цитирует ТАСС Путина.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине со стороны США, власти Штатов объяснили, что это решение было принято из-за нарушений прав человека в Китае. Спортсмены из США будут принимать участие в соревнованиях, однако в Пекин не приедут официальные представители страны. Позднее к дипломатическому бойкоту присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Словакия.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.